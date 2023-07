Ekeccions 2023

La CUP visita Viladamat i l’Escala per veure les alternatives als macroprojectes

La CUP ha visitat el poble de Viladamat per conèixer el projecte d’energies renovables que el govern de la localitat amb Dolors Pons al capdavant estudia implementar. Es tracta de la instal·lació d’un parc fotovoltaic de poca magnitud, ocupant una extensió d'entre 3 i 10 hectàrees màxim, que es situaria sobre uns terrenys no productius degut a la quantitat de sal que tenen. Tindria una capacitat de producció de 3 MW i produiria al voltant de 5.400 MWh/any, que seria l'equivalent al consum mitjà anual d'unes 2.160 llars. La gestió es feria a través d’una cooperativa amb socis i sòcies de Viladamat i voltants.

Amb aquesta visita la CUP demostra que hi han alternatives als macroprojectes com el parc eòlic marí, el qual ve imposat des de Madrid amb el vist i plau de Junts, ERC, PSC i Sumar. La formació de l’Esquerra Independentista defensa des de totes les institucions, siguin Ajuntaments, Consells o Diputacions un altre model, un model de proximitat basat amb parcs petits, els quals es construeixin sobre zones entropitzades com a l’AP7, projecte ja definit i presentat per la CUP. Segons paraules de Dani Cornellà i Robert Sabater “Les grans intressades pels macroprojectes són les energètiques de l’IBEX 35” i “Els macroprojectes definits trinxen el territori, malmeten la biodiversitat i afecten a la pagesia de la zona, aquí tenim una alternativa real a aquest model”.

Tot seguit han anat a l’Escala per reunir-se amb la plataforma Stop Macroparc Eòlic Marí juntament amb Xavier Ballesta, candidat de Gent de l’Escala. Tots estan d’acord en que hi ha un model alternatiu als macroparcs que es volen implementar i que és plenament factible, només falta voluntat política per fer-ho.