Eleccions 2023

La CUP defensa enfortir relacions amb els pobles de la Franja per defensar la llengua i construir la unitat dels Països Catalans

Avui, la cap de llista Esther Sancho i el fragatí Josep Mesalles, candidats ambdós de la llista de la CUP al Congrés per la demarcació de Lleida han participat en una reunió a Fraga amb simpatitzants de la formació de diversos pobles de la Franja.

L'objectiu de la trobada és seguir teixint vincles entre territoris i abordar temes com la defensa de la llengua davant l’entrada de l’extrema dreta a les institucions i sobre la construcció dels Països Catalans.

La cap de llista, Esther Sancho, ha expressat que "és imprescindible no oblidar els territoris veïns i germans amb els quals compartim una mateixa identitat, llengua, cultura i relacions socials per seguir defensant la construcció dels Països Catalans. Cal treballar-hi des de tots els àmbits institucional i social, com vam reclamar també ahir al Consell Comarcal del Segrià i com hem vingut proposant a la Paeria de Lleida. Ens hi va la supervivència cultural i nacional dels catalans de diversos territoris i parles."

Així mateix, el fragatí Josep Mesalles, ha denunciat que "l’administració aragonesa parla de diversitat lingüística però a la vegada és hostil a l'ús del català en els tràmits administratius, webs institucionals, etc i a fomentar el català a les escoles, tractant la llengua com si fos una llengua estrangera i no pròpia d'aquest territori."