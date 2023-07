Comunicat polític sobre els resultats del 23/J

Un cop analitzats els resultats de les eleccions a les Corts espanyoles del 23-J, el Govern del Consell et fa arribar les següents consideracions:



1. El Govern del Consell, el passat dia 27 de juny, va fer públic el seu convenciment sobre el fet que els partits independentistes que es presentaven a les eleccions espanyoles poguessin esdevenir clau en l'estabilitat de l'Estat i, per tant, tenir la força per continuar lluitant a favor del moviment d'alliberament nacional de Catalunya. El Consell entenia que el posicionament i l'objectiu d'aquests partits independentistes és el compromís inequívoc i ferm de fer efectiu el bloqueig de les institucions de l'estat metre no hi hagi una proposta real i efectiva de la resolució del conflicte per mitjà de l'amnistia i l'autodeterminació.



Aquesta situació de força de l'independentisme, segons la visió del Govern de Consell, només es podia assolir mitjançant el desbordament democràtic a les urnes votant independència. De fet, només aquest desbordament sobiranista comportaria la legitimació, a través dels vots, d'una acció de bloqueig respecte a la governabilitat d'Espanya.



Després de conèixer el passat diumenge els resultats electorals, el Govern del Consell es mostra encara més convençut sobre la capacitat decisòria que els resultats de les eleccions espanyoles han atorgat a les formacions polítiques independentistes.



2. Els resultats obtinguts cal llegir-los en clau de mandat, en termes d'oportunitat i també de responsabilitat; una responsabilitat implícita que cal fer efectiva, sense l'opció de prioritzar els interesses particulars d'individus, partits o entitats i només amb un objectiu comú: el procés cap a la independència. Aquesta fermesa dels partits independentistes podrà iniciar un canvi de cicle amb el qual es pugui regenerar la confiança de totes les persones que van participar de l'1 d'octubre.



3. Constatada aquesta possibilitat, el Govern del Consell insta a les formacions independentistes que regenerin confiances i teixeixin una unitat real al voltant de la possibilitat de desbloquejar el conflicte entre Catalunya i Espanya que el resultat electoral del proppassat diumenge ha donat al nostre moviment. Aquesta unitat és indispensable per poder confrontar-se amb eficàcia, però també per recuperar la credibilitat davant la ciutadania.



4. El resultat de les eleccions espanyoles confirma el fet que l'independentisme no es pot permetre el luxe de no combatre en totes i cadascuna de les trinxeres que tingui a l'abast. La capacitat d'influència que té el moviment independentista ha aconseguit focalitzar l'atenció altra vegada de la comunitat internacional i aquest fet només es deu a totes les ciutadanes i ciutadans que han exercit el seu dret a vot i, sobretot, que ho han fet donant suport a les opcions independentistes.



5. L'independentisme disposa a partir d'ara d'una oportunitat per avançar conjuntament i de forma irreversible cap a la proclamació de la República Catalana. No sent una opció valorar les alternatives del diàleg vuit i la pretensió de concessió de competències, donat que s'ha demostrat ser una via fallida.



6. És per tot això que el Consell de la República insta a tots els partits i entitats independentistes a acordar una estratègia conjunta que impedeixi la investidura de qualsevol president espanyol si abans no hi ha un compromís clar amb el dret a l'autodeterminació i l'amnistia de totes les persones represaliades amb motiu del procés d'alliberament nacional del nostre país.





Govern del Consell de la República Catalana