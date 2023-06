Eleccions 23

Entitats valencianes i illenques critiquen les polítiques d'esquerra pel que fa a la Llengua i es preparen a resistir en un context hostil

Amb lel resultats electoralts de diumenge passat que han suposat un avenç de PP i VOX al País Valencià i les Illes, les entitats d'aquests territoris consideren que s'ha perdut l’oportunitat de fer avenços importants i ara es veuran obligades a plantar cara en ambient hostil.

En aquest línia, l'article de Raül G. al Diari de llengua, Aranzue apunta que el resultat electoral és més una conseqüència “del que no s’ha fet des dels governs del Botànic que dels encerts de la dreta, que suma els mateixos vots que fa quatre anys”, lamenta Antoni Infante, activista membre de Decidim, la plataforma pel dret a decidir del País Valencià, i impulsor de la campanya Reciprocitat Ara!, sobre els comicis al País Valencià. Per Infante, una de les coses que ha desencisat més els sectors valencianistes és “la feblesa dels governs del Botànic” a l’hora de protegir la llengua. Posa com a exemple À Punt, que “Vox ha amenaçat de tancar i reobrir-la primant el castellà” i la presència del valencià a l’escola.

També recull pel que fa a les Illes que el PP ja sap com les gasten els balears quan els toquen la llengua en l’ensenyament. L’any 2013, una vaga de mestres va fer tombar el pla de trilingüisme de l’aleshores president José Ramón Bauzá, que amenaçava el català, i ara ja comencen a sentir-se veus que demanen anar traient del calaix la camiseta verda, el color d’aquella revolta a favor de la llengua.

Tot i la “commoció” pels resultats electorals, Infante fa una crida a “no mostrar por i no posar la bena abans de la pedrada”: “Quan passi el dol hem d’anar a un front unitari de caràcter antifeixista per defensar la llengua i els drets civils i polítics”.

“No tremolam, però començam a recaptar forces”, adverteix Maria Antònia Font. “Hi ha gent que diu que haurem de treure les camisetes verdes”, remarca. “Quan la galtada és forta et deixondeixes”, afegeix.