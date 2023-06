Militars a Collserola

El veïnat dels de barris de Muntanya de Barcelona protesten per la presència de militars armats a Collserola

Aquest dimecres al matí els militars han estat vistos per veïns a la zona de la Font de l’Espinagosa i al camí antic de Santa Creu d’Olorda, en direcció al pantà de Vallvidrera.

El diari digital ElJardí del districte de Sarrià-SantGervasi, s'ha fet ressò de les protestes veïnals per la presència de militars de la caserna del Bruc al parc natural de Collserola ha tornat a generar polèmica entre el veïnat dels barris de muntanya, que no veuen acceptable aquesta pràctica de l’exèrcit espanyol. Aquest dimecres al matí els militars han estat vistos per veïns a la zona de la Font de l’Espinagosa i al camí antic de Santa Creu d’Olorda, en direcció al pantà de Vallvidrera.