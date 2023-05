Municipals 23

La CUP Tortosa aposta per garantir l'accés a un habitatge digne

La CUP Tortosa ha presentat les seves propostes en matèria d'habitatge.

Selene Alberich, número dos de la formació, ha qualificat d"'emergència social" els problemes d'accés a l'habitatge que pateix la ciutat. "El preu del lloguer a Tortosa ha augmentat en els últims tres anys un 25% i si no revertim la situació els preus no pararan d'augmentar". La cupaire ha fet referència a l'últim informe emès per la comissaria de Drets Humans del Consell d'Europa que assegura que gairebé la meitat dels llogaters a l'Estat Espanyol estan en risc de pobresa i exclusió i ha afegit "que Tortosa no és una excepció".

Alberich ha denunciat que l'actual govern i el PSC, que ha tingut la regidora d'Urbanisme durant aquest mandat, "no han fet absolutament res per revertir la situació". Entre altres coses, Alberich ha assenyalat que Tortosa no té un Pla Local d'habitatge, que no existeixen pisos d'emergència social, que el parc de lloguers social és inexistent i que no s'ha multat a cap gran tenedor ni entitat bancària per tenir pisos buits, tal com contempla la llei.

Els cupaires han presentat més de 30 propostes en matèria d'habitatge per, diuen "revertir anys de polítiques convergents que solament han protegit els interessos d'aquells que especulen amb un dret bàsic com és l'accés l'habitatge, i que ha abandonat a les famílies a la seva sort davant dels desnonaments".

Entre les trenta propostes, han destacat la creació d'una Taula d'Habitatge amb presència d'agents socials que hauria de participar en la definició, redacció i seguiment d'un nou Pla Local d'Habitatge "que ens permeti avançar cap a la sobirania residencial". Els cupaires també volen constituir un parc de pisos de lloguer social i titularitat pública de com a mínim cent pisos, apostar per la rehabilitació del nucli antic "per combatre el problema de l'infrahabitatge", fer front a l'emergència d'habitatge augmentant el nombre de pisos d'emergència social i incloent un servei d'Atenció al risc de pèrdua d'habitatge dintre de l'Oficina d'Habitatge Municipal. Finalment, també volen apostar per models alternatius de propietat com la masoveria urbana o les cooperatives d'habitatge.