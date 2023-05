Habitatge

La CUP Tarragona presenta propostes per ampliar el parc públic d’habitatge i fer front a l’allau de desnonaments

La Candidatura d'Unitat Popular ha presentat aquest matí algunes de les propostes de la formació en matèria d'habitatge. Les anticapitalistes assenyalen que l'habitatge "és un dret fonamental" i que per avançar en garantir-lo "l'administració pública és la que ha de limitar, incidir i intervenir en el lliure mercat especulatiu en què se situa".

Eva Miguel, cap de llista per Tarragona i actual consellera d'Habitatge, vol continuar desplegant les polítiques engegades durant aquests darrers dos anys i explorar altres models. En aquest sentit, Miguel parla de continuar comprant habitatge que sigui gestionat des de SMHAUSA i fomentant els ajuts a la rehabilitació de pisos "que posteriorment siguin destinats a la borsa de mediació", així com la promoció d'habitatge social en sòl públic "que sigui de lloguer, per així mantenir-ne la titularitat pública". En aquest sentit, l'alcaldable per la CUP també vol implementar un model d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús "així com en projectes de masoveria urbana o altres projectes comunals o col·lectius".

A més, Miguel ha recordat que a Tarragona "ara mateix hi ha més oferta de pisos turístics que d'habitatge social", és per això que la CUP proposa una moratòria de pisos turístics "condicionada a la redacció d'un Pla Especial que reguli per zones i estigui integrat al nou POUM".

Al seu torn, Carme Batalla, número 19 de les cupaires, explicat que els desnonaments "suposen un dels actes de violència institucional més flagrants que s'exerceixen diàriament" i que tot i les moratòries a causa de la pandèmia "no ha deixat de produir-se" i la recentment anunciada Ley de la Vivienda estatal "ni atura desnonaments, ni topa el preu de l'habitatge i tampoc obliga a fer un lloguer social als grans tenidors". La formació posa de relleu la feina feta per part del moviment popular pel dret a l'habitatge "amb la PAH, el Sindicat de Llogateres o el Sindicat de l'Habitatge de Tarragona".

Batalla ha explicat que la proposta de la CUP passa per exigir el compliment de la Llei 24/2015 i "reforçar els serveis jurídics de l'IMMST per tal de poder fer un acompanyament de proximitat tant a les usuàries i exigir el pagament de multes i sancions econòmiques a tots els grans tenidors que no ofereixin aquests lloguers socials". En aquest sentit, les anticapitalistes també proposen que l'Ajuntament prengui un rol actiu en la suspensió immediata dels desnonaments quan no hi hagi una alternativa residencial i que aquesta suspensió "es perllongui fins que l'administració pública pugui reallotjar dignament les persones desnonades i en el seu entorn d'arrelament social". Finalment, Batalla ha exigit que l'Agència Catalana de l'Habitatge "no tiri endavant cap desnonament del seu parc d'habitatge a persones i famílies vulnerables".