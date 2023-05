La CUP Olot presenta els seus 10 eixos del seu programa electoral

Mestre d’educació primària en una escola pública. Ha estat educador en el lleure en diversos esplais i casals de la ciutat. Ha participat en moviments socials com la PAH, les consultes sobre la independència, el 15-M, la Garrotxa amb el Sàhara, Stop Racisme Lloguers, Olot Sense Correbous, la Greda, el SEPC, Maulets i altres.

Arquitecta especialitzada en urbanisme feminista i processos participatius, i professora de secundària. Ha participat de la Dalla, Garrotxa Eko, la Coordinadora 8M, Xarxa Autònoma d’Acollida de la Garrotxa entre d’altres. Actualment és membre de l’Ateneu Popular Mala Petja, el Grup de Suport Els 9 d'Olot i del Combat de Corrandes de Montagut, Afiliada a la CNT i membre de la Xarxa Internacional per la Democràcia Comunal.

Politòloga. Màster en cooperació internacional i acció comunitària. Actualment es dedica a la investigació activista per la justícia climàtica, econòmica i social. Monitora voluntària al Centre Excursionista d’Olot i balladora dels cavallets de la faràndula olotina.

Mestra d'educació musical i Escola d'Adults, acabada de jubilar. Als anys 70 va ser activista del Moviment Estudiantil, de l'Assemblea de Catalunya i la Marxa de la Llibertat. Va ser membre d’Alternativa per la Garrotxa i coordinadora territorial de l’ANC Olot. També ha sigut cap d’escoltes, monitora del casal d'estiu de Sant Roc, membre d’associacions de famílies d’alumnes i moviments veïnals. També ha passat per grups de música.

Tècnic informàtic i integrador social. Actualment, exerceix com a tècnic d'acció comunitària a la Fundació Cepaim i com a integrador social al Servei de Primera Acollida i Atenció Integral (SPAAI) Mas Teixidor de Maià de Montcal. Ha participat en entitats i moviments socials relacionats amb difondre la cultura africana, lluitar pel dret a l'habitatge, combatre el racisme, promoure la representativitat dels col·lectius racialitzats i fomentar l'educació.

Advocada especialitzada en violències masclistes i Dret Laboral. Als anys 90 va participar de la creació de l'assemblea de Maulets de la Garrotxa i més recentment en l’associació feminista la Dalla. Sempre ha estat implicada a l'EI i en diferents moviments socials de la comarca. Actualment està afiliada a la CNT on hi fa assessorament laboral. També és advocada de l'organització antirrepressiva Alerta Solidaria. Mare de dos fills.

Estudiant de veterinària. Membre del Centre Excursionista d'Olot (CEO) des dels 6 anys. N’ha estat monitora, així com dels casals públics Estiu Riu d'Olot. Membre de l'associació Aoapix. Durant el 2017 va col·laborar amb el SEPC Garrotxa els moments entorn a l’1 d’Octubre. Actualment és portaveu nacional del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans. Té ganes tornar a la Garrotxa i implicar-se més localment quan acabi la carrera.

Educador social i enginyer de disseny industrial. Acabant el màster de formació de professorat. Tècnic d'educació de l'Ajuntament d'Olot i tutor del PTT Garrotxa. Ex monitor i director de la secció de Mainada del CEO i ex-militant del moviment estudiantil universitari. Militant de la CUP Olot els darrers quatre anys, principalment treballant al GdT d'Educació i a la Comissió Institucional.

Llicenciada en ciències polítiques i de l’administració. Actualment treballa d’administrativa en una Unitat de Seguretat Ciutadana dels Mossos d’Esquadra. Col·laboradora en diferents festivals de la ciutat com ‘El mini’. Els darrers vuit anys ha format part de la Comissió institucional de la CUP Olot. Ha sigut regidora els últims quatre anys i portaveu del grup municipal des de desembre de 2021.

Tècnica superior en administració i finances. Treballa com a dependenta en un comerç de la ciutat. Ha format part de diferents moviments i entitats socials, entre elles Alliberem-nos (Associació LGTBIQ+ de la Garrotxa). Recentment, ha impulsat la recollida de signatures per trobar solucions a les glaçades que fan la Plaça del Mig impracticable.

Bibliotecària i documentalista gràfica de fotografia antiga. Vinculada amb el món excursionista, entitats veïnals d'Olot i moviments ciutadans per a la mobilitat sostenible i la pacificació dels carrers.

Forma part del grup de correfocs i espectacles Pim Pam Pum Foc, i ha estat membre del grup musical garrotxí Greda Street Band. Participant d’espais de l’esquerra independentista a la comarca com Maulets i La Greda.

Llicenciada en Periodisme. Treballa com a tècnica social i és voluntària de diversos projectes de la comarca. Ha format part d'entitats del món del lleure i l'educació com Esplais de la Garrotxa. Lectora i escriptora aficionada, participa activament en la vida social i cultural de la ciutat.

Artista visual. Practica la pintura, les instal·lacions, l'escultura, les intervencions artístiques en espais públics i culturals de la nostra ciutat. La seva obra es caracteritza per l'utilització de temàtiques culturals, socials i polítiques. Des de principis dels anys 60 ha col·laborat en gairebé totes les revistes que s'han editat a Olot, sobretot de caire progressista: Olot-misión, L'Olotí, Gra de Fajol, 440. També ha col·laborat a: M-Olot-Off, Doble Set, El Punt Avui, Presència i NacióGarrotxa. Ha participat en diferents associacions i col·lectius culturals i socials de la nostra ciutat: Assemblea Democràtica de Catalunya, Assemblea d'Artistes de la Garrotxa, Garrotxa Solidària, Amics del Poble Sahrauí, Garrotxa Decideix, Associació Cultural BINARI.

Jubilada. Afiliada a la CNT. Membre activa de les Àvies Remeieres de la Garrotxa des d’on van publicar el llibre Guarir i que actualment ja va per la setena edició. Organitza juntament amb les companyes d’Àvies Remeieres tallers i formacions per divulgar els seus coneixements sobre aquest àmbit.

Pare d'una filla. Estudis en Dret, mediació comunitària i facilitació de grups. Treballa com a Tècnic Comunitari a la comarca de la Selva. Actualment participa al comitè d'empresa per millorar les condicions laborals de l'entitat on treballa i, des de fa 3 anys participa a l'AFA de l'Escola Malagrida reivindicant una educació pública, democràtica i de qualitat. Des de petit va formar part del moviment escolta a Igualada. Amb altres companyes va impulsar l'Assemblea d'Estudiants de la Universitat Pompeu Fabra, i ha participat en col·lectius anticapitalistes i antifeixistes al barri barceloní del Clot.

26