Habitatge

La CUP Reus lamenta els anys perduts en matèria d’habitatge

a CUP de Reus, amb l’alcaldable Mònica Pàmies, acompanyada del diputat al Parlament Xavi Pellicer i de l'actual regidor cupaire Edgar Fernández, ha presentat els tres grans blocs en matèria d'habitatge de cara al proper mandat municipal. Pàmies ha exposat la necessitat de tenir una administració pública activa en la generació d'un nou paradigma de l'habitatge, fomentant i facilitant la constitució de cooperatives d'habitatge així com diferents fórmules de tinença, propietat i convivència.

La formació cupaire aposta per subvencionar la rehabilitació dels pisos buits de la ciutat i garantir-ne la dinamització, un fet que "permetria l'augment de l'oferta de lloguer i a un preu més assequible", segons ha explicat Pàmies. En la mateixa línia, la CUP de Reus ha desplegat algunes de les propostes del programa electoral de la CUP de Reus en matèria d'habitatge, com són les sancions coercitives a les entitats financeres que tinguin habitatges buits durant més de dos anys, modificar els criteris de "pis buit" per un pis sense consum d'aigua únicament i elaborar un cens d'habitatges desocupats, així com posar un recàrrec del 150% de la quota de l'IBI als habitatges que s'han registrat com a desocupats injustificadament.

Per la seva banda, el diputat Xavier Pellicer ha denunciat la inutilitat de les polítiques d'ERC i Junts al Parlament, tot destacant que han aplicat "lleis absolutament insuficients i que no van, en cap cas, a garantir l'habitatge”. Pellicer ha destacat que “tot i que es van comprometre a aturar els desnonaments a famílies vulnerables, seguint la proposta de la CUP, i no ho han fet". Segons Pellicer, ni ERC ni Junts són fiables en qüestió de garantia de drets, quelcom que “han demostrat a la Generalitat i ajuntaments com el de Reus”.

Per la seva part, Fernández ha lamentat que els darrers anys no s'ha avançat en matèria d'habitatge. De fet, ha recordat que tant Teresa Pallarès i Montserrat Viella (Junts) com Marina Berasategi (ERC) han compatibilitzat les funcions com a regidores d'Habitatge, Urbanisme i Serveis socials respectivament, amb alts càrrecs de la Generalitat. L'actual regidor ha catalogat els últims anys com a "perduts": "Fixeu-vos si s'ha perdut el temps en matèria d'habitatge que en aquesta campanya Junts torna a prometre els 1.000 pisos de protecció oficial que no s'han fet i ja van prometre l'any 2019". Fernández també ha destacat que "a Reus hi ha molt habitatge buit i en desús, sovint en mans de bancs i fons voltors, però també molts en mans de petits propietaris sense capacitat de rehabilitar-los i posar-los en lloguer, sent on s'haurien de destinar tots els esforços i recursos municipals".

La CUP demana a ERC retirar les acusacions particular a independentistes

Xavier Pellicer també ha criticat la visita del conseller d'interior, Joan Ignasi Elena, d'ERC, a Reus aquesta mateixa setmana, a qui ha retret que "la seva presència no va ser amb l'objectiu d'anunciar que retiraven totes les acusacions particulars contra independentistes, sinó que va venir amb la promesa d'instal·lar més càmeres de vigilància i més policia". Uns anuncis que ha catalogat com "electoralistes i que ni busquen ni trobaran solucions per les veïnes de Reus".