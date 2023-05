LLUITA INSTITUCIONAL

Guanyem Girona es compromet a un Ajuntament que respongui en 15 dies

· Assenyalen la manca de resposta a les veïnes i veïns “com una de les principals assignatures a millorar des del consistori”

Guanyem Girona vol una organització municipal centrada en les necessitats de la ciutadania. És per això que el principal partit a l’oposició ha anunciat que s’agruparan i es centralitzaran les recepcions d’instàncies i vies d’entrada i contacte amb el propi Ajuntament per tal de fer més senzilla i ràpida la resposta municipal en un termini màxim de 15 dies. Guanyem vol agrupar les peticions en funció de si estan fetes per un veí o veïna, per una empresa o per una entitat, associació o fundació. D’aquesta forma és més senzill fer un seguiment de les diferents sol·licituds a l’administració. Cristina Andreu, candidata de la formació municipalista ha destacat que es tracta d’una de les principals assignatures pendents del consistori gironí.

“Una de les grans dificultats de l’actual administració és la falta de resposta o la demora de la mateixa, arribant a allargar mesos tràmits necessaris pel dia a dia del comerç o la ciutadania”, ha apuntat la candidata. Des de Guanyem es vol posar especial èmfasi en solucionar els colls d’ampolla i detectar on es queden aturades les peticions per treballar per una solució eficient.

El compromís de Guanyem Girona és que al llarg del proper mandat s’aconseguirà l’objectiu de poder tenir una resposta per part de l’ajuntament en només 15 dies o en el seu defecte, l’obligació de justificació i informació en el termini d’aquests 15 dies.

Pensant en la ciutadania també s’atendrà de forma personal a qui no hagi previst agafar cita prèvia i es treballarà per eradicar la bretxa digital enfocant-ho sobretot a raons de gènere i d’edat.