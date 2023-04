LABORAL

Els treballadors de l'Ajuntament de Cassà de la Selva avui protestaran davant del Ple Municipal

L'assemblea de treballadors i treballadores de l'Ajuntament de Cassà de la Selva, que avui protestaran davant del Ple Municipal, a les 19h, en el marc de les negociacions per la regularització salarial i la reforma del conveni col·lectiu. La Intersindical, amb 2 delegats de personal funcionari (per 1 de del sindicat de policies locals) i 3 delegats del Comitè d'empresa (per 2 de CCOO), representa la majoria sindical a l'Ajuntament de Cassà.

El personal de l’Ajuntament de Cassà de la Selva viuen des de fa anys pendents de poder finalitzar i implementar una Valoració de Llocs de Treball (VLT) que permeti eliminar les desigualtats retributives,evidents, arbitràries i perpetuades entre el personal de l’Ajuntament. Una Valoració de Llocs de Treball (VLT) és un procediment d'anàlisi i de valoració que s'utilitza com a base per elaborar un sistema equilibratde salaris assignant valor a cada lloc de treball d’acord amb lesfuncions i l’organigrama de l’Ajuntament de Cassà de la Selva.

Com ja fa temps que denunciem, a l’Ajuntament de Cassà de la Selva la VLT del personal de l’Ajuntament es troba estancada i sense cap avenç significatiu des de l’any 2017, quan, encara amb l’anterior equip de govern, se’n va iniciar el procés. Aquella primera VLT va quedar enpaper mullat després de les eleccions del 2019, quan va entrar al consistori l’actual equip de govern, el qual va decidir desestimar-la i deixar-la sense efectes per començar-ne una de nova partint d’aquesta inicial. Tot i la decisió presa pel que fa a l’antiga VLT, el nou equip de govern va adquirir el compromís d’engegar altra vegada el procés d’una nova VLT i de finalitzar-la en el termini d’un any. Som el 2023, a punt d’acabar la seva legislatura, i, després de múltiples promeses incomplertes, encara no s’ha arribat a completar, ni aprovar ni negociar-ne la implementació. A més a més, tal com es desprèn de les diverses reunions entre els representants de les treballadores i els

treballadors i els de l’Ajuntament, la sensació és que des de l’Ajuntament estan intentant dilatar el procés i no hi ha cap mena de voluntat política real de finalitzar positivament aquesta nova VLT.

L’últim episodi que ha encès al personal de l’Ajuntament ha estat el resultat de la darrera reunió de la Mesa General de Negociació, duta a terme el passat 18 d’abril. En aquesta, teòricament s’havia de valorar una proposta de VLT que l’Ajuntament hauria d’haver proporcionat prèviament als representants dels treballadors i treballadores. Tanmateix, aquesta proposta es va facilitar minuts abans de celebrar-se la reunió. A més a més, un cop presentada, els representants de l’Ajuntament van manifestar que la consideraven inviable i que, en conseqüència, estaven estudiant una proposta alternativa que modificava les regles del joc establertes per l’equip de govern a l’inici de tot el procediment de treball.

El personal de l’Ajuntament de Cassà de la Selva sentim que estem vivint un atzucac des del 2017 i que en aquest Ajuntament no es valora la feina de tothom de la mateixa manera, fet que comporta que molts treballadors i treballadores no se’ls valori la seva feina i que visquin una situació de discriminació salarial.