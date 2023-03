Pancartes per als jubilats

Un jubilat, que sembla un nen, amb tota la vida concentrada en els seus ulls, ha trucat a la meva porta i m'ha demanat ajuda per a tots els jubilats, pensionistes i tota persona de seixanta-cinc anys complerts, màxims perjudicats per les mesures de restricció econòmica. Faran una manifestació el dia 27, a partir de les onze del matí, per Diagonal, passeig de Gràcia, plaça Catalunya, Rambla, Fivaller i plaça de Sant Jaume.

M'han dit que com que els vells no tenen força als braços, han de menester l'ajut de gent jove i valenta per a fer i per a dur pancartes al·lusives només a pensions.

Ell ofereix els eslògans següents: «Governants, els vellets volem vida noble / que ens pagueu amb diners del poble», «Sortim al carrer, coixos i xacrats / el govern ens té abandonats», «Els qui cobren gran mesades / no sopen dues vegades», «Si una persona no va a cotitzar / no se l'ha d'abandonar!», «Si les lleis són mal fetes / que ningú no s'embutxaqui les pessetes», «Si la tercera edat és infantesa / la pensió injusta és tristesa», «Els governants ens va prometent / mentre al cementiri anem caient», «Jove, tu demà vell seràs / vine i dona'ns el braç», «Els qui més de quinze mil pessetes cobreu / veniu i també protesteu», «Aquests mals repartiments / són manca de bons sentiments», «Els vellets volem alegria / i els diners justos per a calories», «El que demanem, tothom ho sap de sobres / sembla una maldat fer bones obres», «Si els ministres fossin vells i «pelats» / els nostres assumptes estarien arreglats», «Si dels bons voleu ésser selecció / tingueu pietat i compassió», «Penseu en les nostres penes / la misèria ens tortura les venes», «Els vellets necessitem l'abraçada i els bes / i els cèntims per a tot el mes», «Tot el que demanem és urgent / som vellets i cada dia anem caient», «Som flors marcides i colltortes / si us plau, obriu-nos les portes», «No volem luxe ni grandesa / demanem dolçor i tendresa».

*La digitalització d'aquest article es deu al treball i compilació d'articles de Lluís M. Xirinacs portada a terme pel Centre d'Estudis Joan Bardina