En defensa de la terra

Milers de persones en contra en contra dels macroprojectes i el model econòmic que els impulsa

"Un model que no ens permet prendre decisions per ser sobiranes i repartir els recursos de manera justa"

Aquest dissabte més de 10.000 persones d’arreu del territori es manifesten pels carrers de Barcelona per dir NO als macroprojectes. Els que Generalitat i la patronal volen impulsar amb els pressupostos que es votaran el proper 10 de març: de l’ampliació de l’aeroport del Prat de Llobregat, a la construcció del 4t cinturó i el PDU Circuit de Catalunya al Vallès i al macrocasino de Hard Rock al Camp de Tarragona i de tots els projectes especulatius d’arreu del territori que trinxen la terra.

Més de 100 col·lectius i organitzacions de tota mena i de tots els racons dels Països Catalans s’han adherit a la convocatòria. Som lluites contra projectes urbanístics, contra infraestructures d’energia i de transport, lluites socials en defensa del dret a l’habitatge, pels drets laborals, per la justícia social per amb un problema comú. Han sortit al carrer per combatre un model econòmic i social, que es diu capitalisme, que necessita créixer a tota costa amb projectes que depreden el territori i la vida de les persones. Hem sortit al carrer per combatre un model que no ens permet fer les passes necessàries per afrontar la crisi ambiental del canvi climàtic, l’esgotament dels recursos i el deteriorament de la natura. "Un model econòmic orientat a augmentar els beneficis dels rics i que condemna la majoria de la població a la pobresa, la misèria i la precarietat. Un model que no ens permet prendre decisions per ser sobiranes i repartir els recursos de manera justa", puntualitzen els organitzadors de la marxa.

Han denunciat la connivència entre les elits econòmiques i els partits polítics, principalment el recent pacte entre Esquerra i el PSC, però també el beneplàcit d’altres partits sense els quals el seu pla no seria possible. Megaprogectes que trinxen el territori, incrementen l’ús de carburants fòssils i massifiquen amb el turisme els nostres barris, costes i pobles. Sabem perfectament que tot això NO genera riquesa, que tan sols porta beneficis per als empresaris del totxo, dels turisme, dels casinos, del comerç i dels especuladors immobiliaris.

Han assenyalat també la patronal Foment del Treball, per denunciar de manera ben clara i pública les seves constants ingerències en les polítiques públiques. Aquesta entitat, àmpliament subvencionada per la Generalitat, defensa una vegada rere una altra els interessos de les grans empreses i grans capitals especuladors nacionals i internacionals, que governen amb mà ferma gairebé tots els partits polítics. Els denunciem per ecocides, perquè només miren pels seus beneficis, sense tenir en compte la crisi ambiental, energètica i climàtica a la qual ens enfrontem i que hauria de ser el gran repte a afrontar urgentment per garantir un futur mínimament habitable. El camí que marca Foment del Treball ens aboca al desastre.

La mobilització ha estat qualificada com el principi d’un llarg període de lluita, segueixen organitzant-se i construint la unió de totes les lluites a través de jornades, mobilitzacions i accions per tot arreu. "Menys Casinos, menys cotxes, menys avions i més vida. Des dels col·lectius avui presents, sindicats laborals, la lluita estudiantil, la lluita feminista, el moviment per l'habitatge, les plataformes ciutadanes, el moviment ecologista i social, tots defensem la terra i construïm el futur!", apunten rl organitzadors.

🌱 DEFENSEM LA TERRA 🌱



Ahir vam ser presents a la manifestació a Plaça Catalunya per defensar la terra del nostre país!



❌ NO als macroprojectes! #ConstruïmElFutur pic.twitter.com/og9Mx5JhEV — Poble Lliure #IndependènciaÉsRevolució (@Poble_Lliure) March 5, 2023