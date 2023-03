Moviment veïnal

La revista 'Carrer' de la Favb presenta un monogràfic sobre les eleccions municipals

El 28 de maig se celebraran eleccions municipals a Barcelona i, com és habitual, Carrer ha preparat un número especial on abordem els grans temes de ciutat i les principals patates calentes que es trobarà el pròxim equip de govern. Són 40 pàgines que ens preparen per a la campanya electoral amb una visió de barri i de ciutat.

Hi trobareu reportatges sobre urbanisme, desigualtats, habitatge, mobilitat, medi ambient, turisme, educació i sanitat. També un bon grapat d'articles d'opinió, signats per experts i entitats d'àmbits concrets -pobresa energètica, seguretat, residus, model econòmic, gestió ciutadana d'equipaments, patrimoni...-, que ens han permès oferir una panoràmica el més general possible.

Aquest número de Carrer inclou també les reivindicacions de la Favb de cara al pròxim mandat, així com els resultats d'una enquesta realitzada a les associacions veïnals federades, que ens han indicat quines són les principals lluites pendents que tenen al seu territori. També hem volgut destacar una patata calenta per a cada districte, i que van des de l'ampliació del Macba, a Ciutat Vella, fins als problemes amb el soroll nocturn al Triangle Golfo, al districte de Sant Martí.

La portada d'aquest especial eleccions municipals de Carrer ha anat a càrrec d'America Sanchez, que ens ha cedit un original de la seva sèrie Romànic i que mostra una mà amb el dit índex estirat, fent el gest d'escollir. I això és el que farem el 28-M.



Desitgem que aquest número us sigui útil i ens permeti posar en el centre del debat electoral els temes que de veritat importen.