Municipals 23

La CUP Tortosa considera que Movem renuncia a fer polítiques d'esquerra pactant amb el PSC

La CUP Tortosa considera que el pacte entre Movem i el PSC per presentar-se en una candidatura conjunta a les eleccions municipals del 28 maig constata la necessitat de “que hi hagi una CUP forta a l’ajuntament”.

Sergi Arnau, actual regidor de la CUP i cap de llista a les municipals, ha assenyalat que Movem Tortosa ha renunciat amb aquest pacte a implementar polítiques realment d'esquerres i transformadores perquè l'objectiu és governar a tot preu. Els de la nova

política s'han aliat amb la vella política, ha assegurat. En aquest sentit, ha recordat que el PSC ha fet de falca de la dreta convergent durant els últims dos anys, fent referència al pacte de govern entre Junts i el PSC, i ha criticat el paper dels socialistes en la regidoria d'urbanisme. En tres anys han estat incapaços d'implementar ni una sola política d'esquerres en matèria d'habitatge públic, ha sentenciat.

D'altra banda, Arnau ha dit, que tot i el seu compromís per garantir un canvi a la ciutat i la possibilitat que es conformi un govern progressista, el paper de la CUP durant la nova legislatura serà el de condicionar que les polítiques d'aquest govern siguin realment

d'esquerres i que posin al centre a les persones. El regidor de la CUP ha insistit en la necessitat d'una CUP forta a l'ajuntament per poder fiscalitzar un possible govern d'esquerres i evitar que es repeteixi el que sempre ha passat quan l'esquerra ha governat

Tortosa, i és que s'han acabat implementant polítiques continuistes hereves del model de governança de la dreta convergent.