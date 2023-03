biodiversitat

La CUP Olot proposa la restauració i ampliació dels aiguamolls de la Moixina

El grup municipal de la CUP a l'Ajuntament d'Olot presentarà demà, 30 de març de 2023, una moció per tal d'ampliar i restaurar els aiguamolls de la Moixina, un dels espais més importants en quant a biodiversitat de la capital garrotxina.

Fa uns 30 anys, l’Ajuntament d’Olot i el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa varen elaborar conjuntament un Pla especial La Moixina - Pla de Llacs, que abastava tot aquest àmbit, amb el propòsit de restaurar i revaloritzar aquest excepcional espai natural. El Pla especial va ser aprovat l’any 1993 però va quedar desat i no s'ha desenvolupat ni aplicat.

Segons l’Inventari de Zones Humides de la Generalitat de Catalunya (2008), a començaments del segle XX, l’espai d’aiguamolls ocupava més de 20 hectàrees de superfície. Avui ocupen un espai de menys d’1km2. Els boscos de roure pènol, freixe de fulla gran, auró blanc i til·ler de fulla petita dominaven la plana olotina abans de la seva transformació en camps, pastures i espais urbans, industrials i comercials. És, doncs, un dels darrers vestigis de la vegetació potencial que ens resta.

Per la CUP Olot, el context de crisi global climàtica, ambiental i de biodiversitat exigeix que cada ciutat faci els seus deures per restaurar espais naturals de gran interès com el de la Moixina. Els acords que portarà demà al Ple són els següents: