El Projecte Alternatiu (PAS) - MÉS per Esporles demanarà al Govern que actuï a les zones del Verger i Sobremunt d’Esporles afectades per la borrasca “Juliette”

El candidat a la batlia d’Esporles pel PAS-MÉS per Esporles, Josep Ferrà i la coordinadora de la formació i actual batlessa, Maria Ramon, han anunciat que la formació presentarà una moció municipal en el proper plenari per tal de donar resposta als danys ocasionats per la borrasca Juliette al municipi.

L’anunci s’ha produït durant la visita, en el dia d’avui, dels dos membres de la formació municipalista a les dues zones afectades: el Verger i Sobremunt. Una visita que es produeix per poder fer una segona avaluació sobre el terreny. I és que, el passat 28 de febrer, la borrasca “Juliette” provocà nombroses incidències al municipi, especialment a aquestes dues zones, entre d’altres, i a banda de les produïdes per l’aïllament de veïns durant més de 48 hores, cal destacar les següents: arbres caiguts a la via pública; talls de llum; caigudes dels pals i cablejat que posen en perill la seguretat de la població civil; esllavissades i talls a les carreteres; marges caiguts; i danys materials de distinta consideració a algunes finques i propietats privades (domicilis).

Durant la visita, els dos representants s’han reunit amb representants i veïns dels dos nuclis d’Esporles afectats. Josep Ferrà i Maria Ramon han pogut constatar els danys ocasionats i les actuacions d’emergència que dugueren a terme els operaris de la brigada de l’Ajuntament d’Esporles, veïns i voluntaris, policia local i les unitats dels diferents cossos de bombers desplaçats a la zona durant els primers dies.

Amb tot, Josep Ferrà i Maria Ramon han anunciat que el Grup Municipal del PAS-MÉS per Esporles presentarà una moció a l’Ajuntament d’Esporles per tal d’exposar i instar el següent:

La constatació de l’afectació de les zones del Verger i Sobremunt per la borrasca “Juliette” ocasionant nombrosos danys que requereixen de distintes actuacions per tal de garantir la seguretat de la població civil (cablejat elèctric), actuacions de reparacions de marges i vies a zones públiques i privades ,altres actuacions per danys ocasionats a propietats privades, actuacions d’autoprotecció en els entorns urbans i forestals i actuacions per prevenir incendis forestals.

Donar suport a les actuacions dutes a terme per l'Ajuntament d'Esporles i els diferent cossos d'emergències i demanar, a l'Ajuntament d'Esporles que continuï destinant els recursos propis possibles a les tasques de condicionament de les zones afectades d’Esporles.

Vista la presentació de l’informe del Govern de les Illes Balears de valoració de danys a les masses forestals de Mallorca arran del temporal “Juliette” i a on es destinaran 540.000 euros a les primeres tasques d’emergència a distintes àrees dels municipis d’Escorca, Felanitx, Fornalutx i Selva, instar al Govern de les Illes Balears a dur a terme actuacions en el mateix sentit a les zones del Verger i Sobremunt del municipi d’Esporles tot d’una sigui possible.

Instar a l’Ajuntament a realitzar una campanya informativa amb totes les ajudes ja anunciades (insulars i autonòmiques) i totes aquelles que s’anunciïn en un futur.

Donar suport a la petició del Govern de les Illes Balears per tal de que l’Estat espanyol declari zona catastròfica, amb la categoria de zona greument afectada per una emergència de protecció civil, les àrees afectades per la borrasca Juliette. I que aquesta vengui acompanyada d’ajudes suficients per a propietaris i administracions locals per tal de fer front als costs de les diferents actuacions de reparació.

Instar al Govern de les Illes Balears a condicionar, tan aviat com sigui possible, les etapes 2 (Estellencs-Esporles) i 3 (Esporles – Can Boi) de la Ruta de Pedra en Sec que també han sofert destrosses.

Instar a les diferents empreses encarregades del subministrament elèctric i les telecomunicacions a revisar les infraestructures a les zones del Verger i Sobremunt per eliminar situacions de risc que es puguin haver generat.