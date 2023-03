8-M

Decidim País València reclama canvis estructurals per a assolir la igualtat

Decidim, la Plataforma pel dret a decidir del País Valencià, ha emés un comunicat, titulat «Un 8 de març per continuar amb la lluita» en què «celebra les victòries assolides», però reclame «canvis estructurals per a assolir la igualtat», el Diari La Veu del Pais Valencià se n'ha fet ressò

El document assenyala que «un 8 de març més, les dones del País Valencià eixim al carrer per visibilitzar la lluita cap a la nostra emancipació contra el sistema patriarcal i el terrorisme masclista, que mai s’ha aturat», ja que «durant el 2022, 13 dones foren assassinades».

L’entitat celebra «l’autoorganització de les dones per la lluita dels seus drets, com ara les aparadores del calçat, que han assolit portar les seues reivindicacions al Comité de Peticions del Parlament Europeu, les Kellys i altres moviments de dones que treballen en la neteja, que han aconseguit que per primera vegada se’ls reconeguen drets bàsics com l’atur». També remarca «el treball indispensable de les dones militants dintre de tots els moviments socials del País Valencià que estan servint per a millorar la vida col·lectiva, com ara la les lluites contra els desnonaments i per un lloguer assumible, als moviments veïnals, sindicals i estudiantils arreu del País Valencià, i a les lluites contra la destrucció del territori».

Així mateix, destaca que «fruit de la lluita feminista, hi ha hagut avanços en l'àmbit institucional», com ara «el reconeixement de drets laborals de les treballadores de la llar, el dret a baixa per regla dolorosa, la llei estatal de salut sexual, reproductiva i d'interrupció voluntària de l'embaràs o l’augment dels permisos de paternitat per compartir cures». Tanmateix, continua, «és particularment greu que després de quatre anys de govern de coalició a l’estat espanyol, no s’haja ampliat el permís de maternitat als sis mesos per poder alletar el mínim que recomana l’organització mundial de la salut, deixant desemparades milers de mares». Considera igualment greu que «encara no s’haja reformat una Llei d’Estrangeria que repercuteix en l’empobriment massiu de les dones migrants, que pateixen les majors taxes d’explotació, violència i racisme, obligades a recórrer en exclusivitat a l’economia submergida, en situacions molt precàries i sense cap reconeixement de drets». En general, adverteix, «la immensa majoria de persones treballant en l’economia submergida són dones i moltes també víctimes de violència masclista». Així doncs «cal, amb urgència, fer polítiques públiques per treure a milers i milers de dones de situacions d’alta precarietat», assevera.

Finalment, indica que «l’Administració de l’estat espanyol ha de garantir polítiques de conciliació i garanties per a mares en tots els moments de la vida, i especialment si es queden amb la càrrega exclusiva dels infants després d’un procés de divorci». «És inacceptable que les reclamacions per a la manutenció dels fills es plantegen com una situació individual i no com una problemàtica estructural que pateixen milers de dones, on l’administració no actue d’ofici», afirma.

D’altra banda, apunta que «el govern del Botànic també ha fet avenços a l’escalf de la força del moviment feminista valencià, especialment en qüestions de dependència, però tanmateix l'acció del govern valencià per a lluitar contra la discriminació i la igualtat al País Valencià està llastrada per un deute il·legítim de més de 56.000 milions d'euros». Per tant,«mentre no tinguem les claus de la caixa, no es podran fer canvis estructurals que necessita la societat valenciana per a acabar amb el sistema patriarcal».

Per això, assenyala que «és urgent la condonació del deute il·legítim, el canvi del sistema de finançament i que els partits polítics valencians comencen a fer valdre la seua força a Madrid per solucionar aquest problema que llastra qualsevol intent de millora de les condicions de vida de les dones al País Valencià».

Dones Decidim continuara «compromeses per a reclamar els canvis necessaris per a millorar la vida de les dones i lluitar per una vida lliure de discriminacions i de violència masclista». «Per un País sense masclisme, sense violències i en igualtat», conclou.