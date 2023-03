Municipals 23

CUP Alcanar - les Cases - La CUP Alcanar - Les Cases presenta les persones que encapçalaran la llista electoral

Lluc Ulldemolins i Nolla serà el candidat a l’alcaldia de la CUP Alcanar - Les Cases a les eleccions municipals del 28 de maig. Ulldemolins és militant de l’assemblea local des de l’inici del projecte fa nou anys. L’acompanyarà com a segona de la llista Marta Sans i Valls, també membre de l'assemblea, que fa el pas a la política institucional després d’anys militant a diversos col·lectius feministes i projectes socials.

La CUP Alcanar - Les Cases porta dues legislatures a l’ajuntament d’Alcanar, actualment sent la força majoritària de l’oposició i havent portat al ple múltiples mocions a nivell territorial i local, algunes de les quals s’han acabat materialitzant: com la constitució del consell escolar municipal i la creació de l’espai de dol perinatal i gestacional. La CUP Alcanar - Les Cases es presenta com a l’alternativa política per trencar en l’hegemonia dominant dels últims anys d’ERC amb majoria absoluta al municipi.

Els eixos del programa seran la definició del model urbà de tot el municipi, la revalorització de l’agricultura i del sector primari, i la protecció i dinamització de la cultura i el patrimoni. En les properes setmanes, es farà difusió del contingut dels eixos de campanya i estos seran presentats en dos actes de presentació de llista que tindran lloc a la Plaça de la Bassa d’Alcanar el 16 d’abril i a la Plaça del Barranc de Les Cases el 30 d’abril. La CUP també tindrà presència al municipi durant l’abril, per les votacions populars del “Teixim iniciatives populars” una iniciativa en la qual es retornen, al teixit associatiu del poble, els diners que han cobrat les regidores del Grup Municipal de la CUP Alcanar – les Cases pels plens extraordinaris durant este mandat.

Les altres membres que encapçalen la llista electoral també seran presentades properament. Hi seran, entre elles, les actuals regidores a l’ajuntament d’Alcanar, Andreu Carapuig i Fora i Erica Bel i Queralt, així com també Martí Aritz Mas i Arregui i Paula Niubó i Obiol, totes dos membres de l’assemblea local.