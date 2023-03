Memòria història

"Si fos possible crear un Estat format per València, Catalunya i les Illes Balears... seria un dels estats més rics d'Europa"

"Si fos possible crear un Estat format per València, Catalunya i les Illes Balears... seria un dels estats més rics d'Europa"

A l'entrevista, comenta que València, Catalunya i les illes Balears són la primera potencia turística mundial. En conjunt un país amb onze milions d'habitants a nivell de laboratori, afirma que "es pot pensar que si fos possible crear un Estat format per València, Catalunya i les Illes Balears, crec que aquest estat tendria un nivell de riquesa semblant al de Dinamarca, Holanda, és a dir, seria un dels estats més rics d'Europa".

També explica que com era senador a la Cambra alta pels socialistes vaig ser el principal negociador de l'Estatut d'autonomia de les Balears. Aquesta època, del 79 al 82, reconeix que va ser per a ell una època molt creativa. No obstant això, a partir que el PSOE va guanyar les eleccions l'any 1982, diu que "em vaig trobar molt incòmode perquè em varen marginar, el PSOE em va usar mentre em va necessitar per la qüestió autonòmica, però una vegada aquesta qüestió va quedar liquidada, jo vaig seguir mantenint els meus principis i per aixà em varen anar marginant cada vegada més. A més, el PSOE funciona amb una minoria fortament identificada amb el líder, l'anomenat 'grupo del Betis'; i jo, la veritat, no em sentia gens identificat amb ells".

"Es on em vaig adonar que aquesta gent que ens governa té un sentit molt limitat de la democràcia"

Gori Mir, manitestava a l'entrevista que va tenir una serie d'enfrontaments polítics per una llei, que encara no s'havia aprovat, sobre el control del ciutadà a través de la informàtica. "Jo era un dels ponents de la llei, i la vaig avortar dues vegades, per mor que era una llei molt repressiva. Es on em vaig adonar que aquesta gent que ens governa té un sentit molt limitat de la democràcia".

Preguntat per la condemna de sis anys de presó a Macià Manera per pertinença a 'banda armada', Gori Mir respon, " Tal com ha anat el tema, jo crec que la sentencia és clarament una sentencia política".