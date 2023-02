ensenyament

L’STEI Intersindical llança una enquesta a l’afiliació sobre el nou acord d’ensenyament públic

L’STEI Intersindical ha engegat una enquesta a la seva afiliació perquè valori quins són els punts més importants per a la negociació del proper acord de millora, en qüestions com la rebaixa de les ràtios, la carrera professional, la reducció de l’horari lectiu a totes les etapes educatives, la minva de la burocràcia i l’actualització dels permisos, entre d’altres.

L’enquesta inclou també un apartat en què es demana a l’afiliació quines accions està disposada a fer per a forçar la Conselleria a negociar el nou acord, que el conseller va anunciar a la Mesa Sectorial el novembre de 2018. Des del passat 18 de novembre, en què hi va haver la darrera mesa tècnica sobre l’acord de millora, no hi ha hagut cap altra mesa ni s’ha presentat cap altre esborrany El ventall d’opcions d’aquestes accions va des de fer concentracions, aturades i la possibilitat de la vaga.



L’STEI denuncia que el col•lectiu de professorat de l’ensenyament públic no pot esperar més i que cal negociar l’acord de millora ja.