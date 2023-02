Sahara Occidental

El F. POLISARIO recorda a Sánchez que bloquejar el dret a l'autodeterminació i independència del poble sahrauí només contribueix a “l'escalada de tensions a la regió”

El delegat del Front POLISARIO a l'Estat espanyol, Abdulah Arabi, ha estat contundent en recordar a l'actual govern d'Espanya que “no hi haurà cap indici d'estabilitat, pau i seguretat al nord d'Àfrica mentre no es resolgui la descolonització del Sàhara Occidental", segons recull Sahara Press Service

"Mentre no es permeti exercir al poble sahrauí el seu dret a l'autodeterminació i independència no cessarà l'escalada de tensions a la regió, perquè com des de fa molt de temps, va advertir el poble sahrauí: la RASD és una garantia d'estabilitat a la regió", ha reiterat Arabi en un comunicat després de finalitzar la polèmica RAN hispano-marroquina, celebrada a Rabat i marcada pel menyspreu del màxim represent del règim marroquí al seu convidat Pedro Sanchez.

El representant sahrauí ha deixat clar que la trobada perseguida només ha estat possible pel beneplàcit del Marroc en resposta “al posicionament del President del Govern d'Espanya respecte al Sàhara Occidental, en defensar la idoneïtat de la solució proposada pel Marroc per al Sàhara Occidental , obviant del tot que es tracta d'una qüestió de descolonització inconclusa per part d'Espanya, la qual continua sent potència administradora del territori”.

En aquest sentit, Arabi exigeix que “Espanya hauria d'haver abanderat el suport al Sr. Staffan De Mistura en la seva tasca com a Enviat Especial del Secretari General de Nacions Unides i assumir la centralitat que li correspon a la descolonització del territori.

“No obstant”, afegeix el comunicat, “el president del Govern i 11 ministres del seu mateix partit, han signat diversos acords en diferents matèries. Entre els acords comercials i la política migratòria, no hi ha hagut temps per parlar de l'alarmant situació dels Drets Humans al territori ocupat del Sàhara Occidental”. Els membres del govern de Coalició, Unides PODEMOS, i els altres grups polítics del parlament també han estat crítics en definir la RAN de Pedro Sánchez com un aval a les violacions dels drets humans i un pas més en la política xantatgista de Mohamed VI.

“Davant aquesta situació, només hi ha dos posicionaments possibles, d'una banda, el suport sense ambigüitats als processos polítics de les Nacions Unides i la Unió Africana per arribar a una solució política, justa i definitiva. O, de l'altra, ignorar les imposicions del Dret Internacional i continuar supeditant els interessos d'Espanya als desitjos capritxosos del Regne del Marroc”, ha dit Arabi.

Tot i que el Ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació del Regne d'Espanya, José Manuel Albares, ha intentat esmorteir la il·legal postura del govern socialista. al·lusió que afecta de manera directa l'estatut diferent i separat del Sàhara Occidental respecte del Marroc, el qual ha estat, entre d'altres, reconegut per reiterada jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea”.