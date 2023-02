català

El català és a dotzena llengua més influent del món

Entre les més de sis mil llengües que hi ha avui al món, el català és la dotzena més influent. Aquesta és una de les grans conclusions que es desprenen del darrer baròmetre de les llengües al món que publica cada cinc anys el Ministeri de Cultura francès.

El Baròmetre de les llengües al món edició 2022 ha estat elaborat per Alain Calvet, doctor en ciències i Louis-Jean Calvet, doctor en lletres i ciències humanes, professor de lingüística, amb el suport de la Delegació General per a la Llengua i les Llengües Franceses. de França.

Quan un es pregunta sobre la importància relativa de les llengües, el criteri del nombre de parlants és sempre el primer que apareix: quina és la llengua més parlada al món? Quanta gent parla aquesta llengua? , etc. Però aquest plantejament planteja dos problemes. D'una banda, el recompte de parlants no és una ciència exacta i les diferents fonts disponibles donen xifres diferents i no sempre arriben als mateixos rànquings. A més, altres factors tenen un paper en la determinació del “pes” de les llengües.

Aquest baròmetre es basa en tretze factors escollits perquè semblen ser rellevants, però també perquè les dades estaven disponibles per a cadascun d'ells. Per descomptat, és possible considerar altres factors que els que es tenen en compte aquí.

Pot semblar inútil "classificar" les llengües d'aquesta manera i molts, a més, pensen que la llengua més important del món és la seva llengua materna, la llengua en què van estudiar o fins i tot la llengua que utilitzen per comunicar-se amb els seus familiars. De fet, aquestes tres funcions (llengua materna, llengua d'escolarització, llengua familiar) poden ser a vegades acomplides per diferents llengües en un mateix individu, i és precisament partint dels diferents rols i dels diferents usos de les llengües en societat que havíem produït aquest baròmetre. Cada llengua s'hi caracteritza per factors el valor dels quals pot ser continu o discret, cada factor es pot tenir en compte, descartar o assignar-li un coeficient atenuant que reduirà la seva importància relativa en relació amb els altres factors.

La gènesi d'aquest treball es remunta al simposi celebrat a Aix-en-Provence el setembre de 2007. El projecte ha anat evolucionant des d'aleshores des que l'abril de 2010 vam penjar a la web de Union Latine un "baròmetre de les llengües del món", que el lector beneficiarà per entendre el mètode que hem utilitzat per assignar una "puntuació" a les diferents llengües que es tenen en compte i per determinar-ne el "pes".

L'any 2012 es va posar en línia una nova edició del baròmetre . Va permetre classificar un nombre més gran de llengües (563 en total) i va utilitzar un factor addicional per dur a terme aquesta classificació. El 2017 es va publicar una versió actualitzada que ara incorpora 634 idiomes .

Ara estem posant en línia la quarta edició d'aquest baròmetre. Ara hi ha tretze factors disponibles amb un nou factor relacionat amb l'escriptura de les llengües . Podeu descobrir les novetats d'aquesta edició així com una explicació detallada de cadascun dels factors que componen el baròmetre de les llengües del món a la nota de presentació a continuació .

Per accedir al baròmetre, us convidem a obrir el document tabulat a continuació , en el qual apareix el rànquing de les llengües del món segons els tretze factors estudiats. El pes de cadascun d'aquests factors es pot modificar segons les vostres preferències per obtenir un rànquing personalitzat i adaptat a les vostres necessitats .