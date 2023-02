En defensa de la terra

Poble Lliure se suma a les mobilitzacions en defensa de la terra i de la vida als Països Catalans

Poble Lliure ha fet public un comunicat para manifestar el seu suport a les manifestacions dels propers 26 de febrer i 4 de març en defensa de la terra i de la vida als Països Catalans, on també fa una crida al poble català para manifestar el seu rebuig al Quart Cinturó, l'ampliació de l'aeroport i evitar el desplegament del projecte Hard Rock. Així com també la seva opició a projectes urbanístics, a macroparcs eòlics i solars o contra els jocs olímpics al Pirineu, que tenen un denominador comú: el sistema econòmic depredador i extractiu en el qual es viu. "Diferents territoris, diferents atacs, però la mateixa problemàtica i la mateixa solució: l’organització popular per a canviar el model econòmic en el que vivim", remarquen les diferents plataformes arreu del territori.

Poble Lliure ha denunciat "com el govern de la Generalitat de Catalunya, liderat per ERC, obre la possibilitat a seguir apostant per macro projectes especulatius a canvi de l'aprovació dels pressupostos amb el PSC i Catalunya en Comú. Davant d'aquesta situació enmig d'un context de crisi energètica i climàtica sense precedents, el govern de la Generalitat continua apostant per un projecte de país al servei de l'especulació".

Per a la formació independentista, "És hora d'apostar per transformar l'economia, el model de producció i de consum, i deixar de posar el país al servei dels interessos de projectes especulatius del segle passat. Transformar significa apostar per uns Països Catalans resistents i sostenibles. Un país que impulsa el desenvolupament econòmic local, a través de la relocalització d'empreses i la reindustrialització del país. Creant llocs de feina amb polítiques que impulsin la indústria arrelada al territori, el consum de proximitat i la protecció i la recuperació de les zones agràries i la seva biodiversitat"

En aquesta línia, Poble Lliure apunta que "cal preparar el país per la transició energètica i per un decreixement energètic planificat amb inversions destinades a aquest fi, en lloc de reproduir un model econòmic basat en un paradigma energètic impossible de sostenir a llarg termini. Catalunya no necessita més carreteres ni més pistes d'aeroports, sinó una ampliació de la xarxa ferroviària de passatgers i mercaderies planificada i descentralitzada".

I afirma que "empassar-se la defensa d'aquests projectes suposa un retrocés que no ens podem permetre. El govern de la Generalitat i el conjunt de l'independentisme ha de defensar una transició eco-social, econòmica i cultural justa, que garanteixi les màximes quotes de sobirania econòmica i energètica per a la nació i pel sosteniment de la vida dels catalans i catalanes".