Sahara Occidental

Commemoració del 47è aniversari de la proclamació de la República Àrab Sahrauí Democràtica a les Illes Canàries

A les Illes Canàries s'han convocat una sèrie d'activitats i actes per celebrar el 47è aniversari de la proclamació de la República Àrab Sahrauí Democràtica, per rememorar aquell 27 de febrer de 1976, i renovar el suport canari a la lluita dun poble veí i víctimes de locupació militar marroquina.

Amb el títol “El no cas de Brahim Ghali”, el debat ha comptat amb ponents de primer nivell per desarticular tot un procés iniciat a Espanya amb les directrius del Marroc. El delegat del Front POLISARI a Espanya, Abdul·lah Arabi; Manuel Ollé Sesé, Professor de Dret Penal Internacional de la Universitat Complutense (advocat del Front POLISARIO); Inés Miranda, vicepresidenta de l'Associació Internacional de Juristes pel Sàhara Occidental i Consellera del Cabildo de Gran Canaria; i Carmelo Ramírez, Conseller de Solidaritat Internacional del Cabildo de Gran Canària, van conformar el cartell de ponents per abordar els aspectes jurídics relacionats amb campanya mediàtica contra el president República Àrab Sahrauí Democràtica, Brahim Gali, que sempre ha estat considerat una de les figures clau en la lluita del poble sahrauí per aconseguir la seva independència.

Així mateix, amb aquesta trobada, la Corporació insular ha ofert a la ciutadania l'oportunitat de conèixer de prop quina és la situació actual del poble sahrauí respecte a la resta del món i s'ha aprofundit també en l'assetjament sistemàtic que pateix la població per part de Marroc a les zones ocupades del Sàhara Occidental.

El delegat el Front Polisario a Espanya, Abdul·lah Arabi, ha ressaltat que aquest acte permet “entendre una campanya mediàtica orquestrada pel lobby marroquí per intentar desprestigiar la noble i justa lluita del poble sahrauí”. Les querelles s'han presentat sense cap fonament jurídic i la justícia s'ha pronunciat amb el sobreseïment i, per tant, allò que ha de fer qualsevol persona que creu en la justícia és respectar-la i no seguir alimentat bullo".

Pel que fa a la situació actual al territori, el diplomàtic sahrauí ha assenyalat que “actualment es travessa un moment de lluita, marcat per la ruptura de l'alto el foc per part del Marroc (13 de novembre de 2020). Des d'aquell moment es desenvolupa una guerra oberta al Sàhara Occidental que el Marroc intenta silenciar”.

"47 anys de la República Sahrauí són la clara mostra de la consolidació de la lluita i resistència del poble sahrauí, que ha aconseguit superar totes les conjuntures en la seva lluita per l'autodeterminació i la independència", ha recordat Arabi.

Reprenent el tema seleccionat per a l'acte, Manuel Ollé Sesé, un advocat del Front Polisario, especialitzat en Dret Penal Internacional, ha avançat que tota aquesta campanya respon que “el Marroc no accepta el rebuig sahrauí a l'ocupació. El procediment es va maquillar des de l'altra banda de l'Estret, per això, les querelles falses es coneixen avui com a 'querelles marroquines'".

“El cas Ghali és artificial, és el no cas perquè neix d'una pantomima, d'un fet torticero quan és tractat d'una malaltia en un hospital espanyol. El va fabricar el Marroc des del principi fins al final”, ha recalat Ollé.

La farsa judicial i mediàtica també va ser denunciada per Inés Miranda. La vicepresidenta de l'Associació Internacional de Juristes pel Sàhara Occidental –IAJUWS– ha seguit de prop tot el procés i la seva evolució. Un altre aspecte important abordant per Miranda és el relacionat amb les zones ocupades del Sàhara Occidental o la batalla judicial del Front Polisario a nivell internacional.

Per a Carmelo Ramírez, Conseller de Solidaritat Internacional del Cabildo de Gran Canària i president de la Federació Estatal d'Institucions Solidàries amb el Sàhara - FEDISSAH -, despolsos de 47 anys de lluita i resistència sahrauí la RASD ja és una realitat irreversible i un actor imprescindible a l'estabilitat i el desenvolupament del Magrib. Amb un enfocament ben enfocat a l'enfortiment de les institucions de la RASD, Ramírez ha lamentat la manca d'implicació real de la comunitat internacional per fer complir la legalitat internacional en una regió amb impacte directe a Europa i l'arxipèlag canari.

La República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD) es va proclamar el 27 de febrer del 1976, després de la retirada d'Espanya del territori del Sàhara Occidental. Des de llavors, la lluita del poble sahrauí per la seva independència i el reconeixement internacional del dret a l'autodeterminació ha estat una constant.

Per recordar i celebrar una efemèride determinant a la història del Magrib, al llarg de tota la setmana s'estaran organitzant actes a tota la geografia de l'Estat espanyol. La celebració també és una mostra del suport de la societat civil i de l'ampli moviment de solidaritat amb el poble sahrauí.