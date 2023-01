Crisi climàtica

Recurs de reposició contra l’acord que pretén desplaçar una línia d’alta tensió a Begues

Les Agulles-Ecologistes en Acció, conjuntament amb d’altres entitats del territori i pagesia de la zona, han presentat un recurs de reposició contra el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Begues i Red Eléctrica de España S.A.U. –aprovat en Ple Municipal el 19 de desembre de 2022- per desplaçar la línia d’alta tensió que discorre pel centre del poble.

Aquesta línia és una de les 12 línies d’alta i molt alta tensió (de 220 i 400 kV) que actualment creuen el terme municipal de Begues, un total de 35,4 km i 106 torres elèctriques. Des de les organitzacions es considera que s’hauria pogut soterrar i acusen manca de voluntat política i veuen, en la precipitació del govern de Begues per tancar l’acord, interès per a desenvolupar projectes urbanístics abans que probables polítiques supramunicipals per lluitar contra l’emergència climàtica i protegir la biodiversitat desaconsellin nous traçats de línies aèries.

Els motius per a la presentació del recurs de reposició són els següents:

Tot i que al conveni s’indica que el motiu per desplaçar la línia elèctrica de 220 kV és de caràcter urbanístic –s’argumenta que la línia hipoteca el desenvolupament de plans parcials i al creixement, entre d’altres, de la zona esportiva-, l’equip de govern no el reconeix com un conveni urbanístic i no ha obert un període d’exposició pública que permeti presentar-hi al·legacions.

Si bé l’ajuntament sempre esgrimeix que són 1000 veïnes les afectades per la línia elèctrica, oblida que també és comparable el nombre de veïnes i entitats que s’oposen al desplaçament, ja que perjudica espais naturals protegits com són les Muntanyes del Baix, cada cop més afectats pel canvi climàtic, instal·lant-hi noves torres d’alçada molt superior a l’actual (més de 50 metres).

També, REE aprofita el desplaçament per posar cablejat que permet temperatures i potències superiors a les de la línia actual, incrementant la capacitat de transport d’electricitat a llargues distàncies, amb la qual cosa augmenta considerablement el risc d’incendi i va en contra del que s’hauria de promoure que és la generació de proximitat. A més, el desplaçament afecta la pagesia i a la principal plana de conreu ecològic de Begues.

El conveni compromet econòmicament l’ajuntament a efectuar pagaments quan el Projecte d’Execució no està aprovat encara, ni s’ha exposat al públic el Projecte d’Actuació Específica d’Interès Públic en sòl no urbanitzable i, per tant, no s’ha declarat la utilitat pública del projecte. El conveni obliga a fer un pagament del 40% en el moment de la signatura, i si el cost final és superior al pressupostat, obliga a ser l’ajuntament qui ho financi. Fins que no estiguin definitivament tramitats els documents administratius, no té cap justificació legal signar aquesta proposta de conveni, que fins i tot podria ser de compliment impossible.

El cost del desplaçament és de 3.485.738,44 € més uns 500.000 € en concepte d’expropiacions i ocupacions temporals.

El cost del desplaçament és de 3.485.738,44 € més uns 500.000 € en concepte d’expropiacions i ocupacions temporals. Finalment, no queda gens clar d’on surt l’aportació econòmica municipal. Una part s’avala a la modificació de crèdit 11/2022 – aprovada al mateix Ple Municipal – que tampoc no està aprovada definitivament, i que inclou un concepte de dubtós cobrament, com és cobrar un Impost de Construcció i Obres (ICIO) de gairebé un milió d’euros a l’Àrea Metropolitana de Barcelona per les obres de clausura de l’abocador de la Vall de Joan. Per cobrar l’ICIO cal que hi hagi una llicència municipal; les administracions públiques no es cobren impostos de construcció les unes a les altres perquè no requereixen llicència municipal. La xifra corresponent a aquest impost tampoc figura al pressupost municipal de 2023 – aprovat inicialment al mateix Ple – doncs no és aconsellable incloure ingressos de dubtós cobrament, com el mateix equip de govern va deixar clar al Ple Municipal.

Des de les Agulles-Ecologistes en Acció sempre s’ha defensat el soterrament de la línia com l’opció més respectuosa amb totes les veïnes de Begues i també amb el delicat entorn natural que envolta el poble.

A més de Les Agulles-Ecologistes en Acció, han signat el recurs el Centre d’Estudis Beguetans, l’Associació Naturalista Torrellenca La Formiga, l’Ateneu Assembleari de Begues, la plataforma STOP Alta Tensió al Baix, la Taula Ciutadana pel Clima de Begues, diversos pagesos i propietaris afectats de la plana de l’Alzina, així com els grups polítics Begues en Comú Podem i CUP Begues, en representació dels milers de persones que s’oposen al desplaçament i que l’equip de govern fa veure que no existeixen i de les quals mai parla.