No a la MAT

Pepet i Marieta enregistren "No a la MAT", contra la xarxa de molt alta tensió

Videoclip oficial i la cançó ‘No a la MAT’, fent una clara al·lusió a la massificació energètica que està patint el món rural.

Pepet i Marieta ha llençat un nou tema que carrega contra les línies elèctriques de Molta Alta Tensió. Amb la col·laboració dels artistes El Diluvi, Ebri Knight, Tesa i Xavi Sarrià, i l’Aplec dels Ports 2023, No a la MAT és una peça d’ska rock que denuncia les diverses xarxes de Molta Alta Tensió realitzades amb la "permissivitat" del govern espanyol i que "posen en risc l’equilibri natural i la població de les zones afectades".

El treball compta amb un videoclip rodat a Morella (Ports), municipi on hi ha la subestació elèctrica on connectaran diversitat de xarxes elèctriques. "L’alternativa passa per una transició energètica distribuïda i de proximitat, al marge dels oligopolis, amb implicació del territori", han reivindicat.