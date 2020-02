elèctriques

No a la MAT Selva emprendrà accions contra REE per les obres il·legals del ramal de la MAT

Ahir a les 19:30 h a Can Moragues (Riudarenes) va tenir lloc l’assemblea oberta de la plataforma ciutadana No a la MAT Selva. El lloc escollit per fer l’acte no és casualitat, sinó que és un dels espais amenaçats pel projecte del ramal de la MAT de 17 kms entre Santa Coloma de Farners i Riudarenes.

Un dels punts importants de l’assemblea va ser l’aprovació de l’estratègia de resposta a les obres il·legals que REE va realitzar aquest estiu sense cap mena d’informació ni autorització als terrenys de particulars. Al voltant dels punts on estan projectades les torres es van efectuar podes, desbrossat sense permís i es van marcar amb estaques les bases de les torres, en algun cas es col·locar estaques enmig de camps sembrats. També es van deixar en tots aquests punts plàstics i altres materials de les feines totalment aliens al medi natural.

No a la MAT Selva va identificar obres en la majoria de punts on han d’anar les torres i va aixecar acta notarial de les obres il·legals. L’entitat desconfia de les explicacions de REE que atribuïen les obres a un error de comunicació amb un empresa subcontractada i creu que les obres tenen un sentit molt concret que és el de preparar el terreny, avançar algunes obres preparatòries i disposar d’un l’estudi topogràfic vigent en cas de que hi hagués una autorització d’inici d’obres. Un modus operandi clàssic de REE. Ara, i després de passat un temps prudencial en el que REE no ha donat explicacions satisfactòries de les actuacions sense permís, no s’ha disculpat ni assumit responsabilitats, ni ha retirat les deixalles, la plataforma decideix tirar endavant dues denúncies contra REE, una al jutjat civil per les obres il·legals i l’incompliment de les normatives d’obres, i una altra al DARP pels residus no retirats del medi, amb el suport de propietaris afectats i dels ajuntaments de Santa Coloma de Farners i Riudarenes.

NO a la MAT Selva també vol denunciar públicament les mentides de REE pel que fa a l’avaria provocada pel temporal Glòria. REE ha ocultat informació del nombre de torres caigudes, que han resultat ser cinc i no una (amb el perill que suposa pels veïns dels municipis afectats), del temps de recuperació del servei i de la dependència francesa d’on ara es porta l’electricitat. S’ha evidenciat una de les més gran mentides i arguments a favor de la construcció de la MAT: la suposada fortalesa del sistema. S’ha pogut veure la seva feblesa i la poca viabilitat quan el seu traçat és per terrenys accidentats i inaccessibles, per evitar l’oposició ciutadana. S’ha evidenciat també el nyap del projecte i de les obres, més greu encara si tenim en compte que es van fer amb diner públic i que REE a més ha rebut grans subvencions.

També es va informar de les reunions amb partits, ajuntaments i representants polítics electe, de les diferents mocions aprovades pels ajuntaments del territori i entitats supramunicipals i de les gestions que s’estan fent per fer efectiva la Proposició no de Llei aprovada per majoria del Congrés el 2018, que obliga a aturar i derogar el projecte del ramal i a estudiar, conjuntament amb el territori, alternatives al subministrament elèctric, totes elles més barates, més sostenibles, amb menys impacte i més eficients, i que reclamen l'aplicació del model energètic renovable i distribuït, en compliment també dels compromisos internacionals contra el canvi climàtic.

Finalment es va acordar una aportació econòmica als 6 activistes condemnats per judici de la T66 de la MAT. I posar en marxa la producció de la quarta edició Ratafia Corriols, feta amb herbes dels terrenys preservats del ramal de la MAT a la Selva, per a recollir diners per a continuar accions de defensa del territori enfront la MAT.