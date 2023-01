Reis d'Orient 2023

La CUP de Valls entrega la seva particular Carta als Reixos amb els seus desitjos per al 2023

Aquest dimarts, dia 3 de gener de 2023, la CUP de Valls ha realitzat la ja tradicional roda de premsa on ha recitat la seva Carta als Reixos. La formació ha fet un repàs per diferents projectes de ciutat els quals els agradaria que avancessin durant el proper 2023 que aquests dies just encetem.

En primer lloc, els cupaires han demanat uns nous pressupostos, ja que tot i les promeses del regidor corresponent que aquests estarien aprovats abans d’acabar el 2022, això no s’ha complert. En aquest sentit, Ester Huguet ha anat més enllà i ha recalcat que “fins ara, l’equip de govern tenia la ‘delicadesa’ de compartir les línies generals del pressupost amb la resta de regidors, però aquest any, que a sobre és any electoral i no sabem qui executarà aquests comptes, no en sabem res”.

Seguidament, els anticapitalistes han instat als Reixos a portar-los l’obertura definitiva del Museu Casteller de Catalunya. Això sí, la CUP de Valls ha recordat que aquesta inauguració no hauria de ser a qualsevol preu. “Volem que vagi acompanyada d’un projecte de dinamització per al Centre Històric”, ha recordat Pere Vidal.

Un dels altres desitjos per a la formació de cara al 2023 seria que tornés la vida al Centre Històric. Perquè això passi, els cupaires exigeixen polítiques d’habitatge que permetin que més persones puguin i vulguin venir a viure al barri, polítiques comercials que fomentin l’obertura de nous establiments, polítiques de mobilitat que facin que passejar pel Centre no esdevingui un esport de risc, i polítiques de seguretat que ataquin a les causes dels problemes i no estiguin basades en la vigilància i en control.

A continuació, els cupaires han convidat als Reixos a portar un feix de folis ben gros a Junts i Esquerra perquè així puguin redactar els nous plecs de clàusules dels grans contractes prorrogats des de fa temps, com és el cas del macrocontracte del servei de brossa i jardineria o el transport urbà de viatgers. Així mateix, i seguint la línia dels precs als darrers plens municipals, la CUP ha implorat al govern més car de la història de la ciutat que realitzi menys accions de brilli brilli i postureig, i se centri en acabar els projectes planificats. Així ho ha sentenciat Xavi Anglès: “potser és hora que parem de començar i comencem a acabar”.

Abans d’acabar, la formació anticapitalista ha demanat una bona gestió i un millor dimensionament dels recursos humans dins de totes les àrees del consistori i organismes autònoms, ja que els treballadors i treballadores fa massa temps que es troben en una situació precària.

Aquest any la CUP ha optat per no demanar carbó per l’Equip de Govern de la ciutat, sinó simplement - i tenint en compte que el 2023 és any electoral - que el proper equip de govern vagi a la una i prioritzi la ciutadania per davant dels seus interessos personals i de partit. A l’acabar, la CUP de Valls ha entregat la seva Carta al patge reial situat al consistori vallenc.