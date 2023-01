19-G

L’independentisme impulsarà una mobilització unitària davant Sánchez i Macron

En els propers dies es convocarà una roda de premsa, també unitària, per avançar els detalls de la present iniciativa.

El Consell de la República, l’Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural es van reunir ahir dissabte i van acordar impulsar una mobilització unitària davant la cimera que el proper dijous, 19 de gener, reunirà a Barcelona els presidents espanyol i francès. Alhora, van consensuar obrir i ampliar aquesta crida a la mobilització a tot el teixit social, civil i popular del país. Ahir mateix ja van contactar amb nombroses entitats, organitzacions i associacions per convidar-les a sumar-se a la iniciativa. En les darreres hores ja s’hi han adherit: l’Assemblea de Municipis per la Independència (AMI), el CIEMEN, la Intersindical-CSC i la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC).



La mobilització social unitària es durà a terme davant l’indret definitiu on tingui lloc el conclau. El Govern espanyol ha referit diverses vegades que venia a Barcelona, també, per certificar la fi del procés. Les tres entitats independentistes ho consideren una provocació, una fantasia i una falsedat tenint en compte que no s’ha donat cap solució política al conflicte, que encara hi ha representants del moviment a l'exili, i que hi ha 500 persones pendents de judici per causes relacionades amb el referèndum de l'1 d'octubre i la posterior repressió de l'Estat, que ha afectat més de 4.000 persones.



Les entitats van compartir ahir diverses valoracions. Entre elles, que la voluntat d’independència és més viva que mai, que no són els governs d’Espanya i França els que representen, sinó els que reprimeixen la nació catalana, les seves gents i la seva llengua i cultura. En aquest sentit, la mobilització també vol ser un clam per la defensa del català i de la immersió lingüística educativa des del carrer i incorporarà les demandes de la Catalunya Nord, on el català està sent perseguit pel seus ús en els plenaris municipals.