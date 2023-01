19-G

Els Cantaires per la Llibertat, l'ASM i el Consell per la República donen suport a la protesta contra la cimera Sánchez-Macron

El proper dimecres, 18 de gener, els Cantaires per la Llibertat donaran suport amb la seva actuació a la protesta contra la cimera Sánchez-Macron, que tindrà lloc l’endemà, 19 de gener a Barcelona, convocada per lANC, Òmnium i el Consell de la República i a la qual s'han adherit els tres partits independentistes i més de trenta entitats de la societat civil. Els Cantaires, juntament amb l’Assemblea Sobiranista de Mallorca i el Consell de la República, fan una crida a la participació de la ciutadania a l'acte de dimecres, que tindrà lloc a la Plaça de Cort a les 20h..



La cimera pretén escenificar una suposada liquidació del procés independentista català, una liquidació molt allunyada de la realitat perquè cada dia es demostra que l’independentisme continua ben actiu. Per altra banda els Estats espanyol i francès comparteixen des de fa segles una hostilitat ferotge contra la llengua catalana, i en el cas de Mallorca, cal no oblidar que Castella, a través del Tractat dels Pirineus, va cedir a França El Rosselló i part de la Cerdanya, territoris continentals del Regne de Mallorca, sense consultar els afectats.



Pel dret a decidir i per la llengua catalana, per tant, consideren que la cimera franco-espanyola també es mereix, de totes, totes, una manifestació de protesta des de Mallorca.