El col·lectiu 8 Mil Motius denuncia la suspensió del seu judici després de 5 anys de procés judicial

La fiscalia demana 3 anys de presó per desordres públics i 26.100€ de multa com a responsabilitat civil a set dones que van tallar les vies dels FGC de Sant Cugat amb motiu de la vaga del 8 de març de 2018

Després de cinc anys de procés judicial, la causa del col·lectiu 8 Mil Motius continua estancada. Aquest passat dilluns 9 de gener, les set dones encausades per les mobilitzacions amb motiu de la vaga del 8 de març del 2018 a Sant Cugat van rebre la notificació de la suspensió del judici que s'havia de dur a terme avui a les 9 h del matí als Jutjats de Terrassa. El jutjat corresponent ha perdut una documentació rellevant que impedeix que el procés hagi pogut començar i no ha determinat una nova data pel judici.

Des de 8 Mil Motius, el col·lectiu de suport, acció i difusió de la lluita de les encausades, denuncien la violència institucional que estan patint des d'un inici i que ara s'ha agreujat perquè no veuen final en un procés iniciat el 2018. "No hi està havent cap mena de conseqüència per un sistema judicial que marca els tempos i que es pot permetre el que sigui, sense tenir en compte el desgast personal i polític per les persones que han de ser jutjades i el seu entorn".

El col·lectiu defineix aquesta indeterminació judicial com una “una pena de banqueta, en el que el càstig en si mateix és el procés d’espera que pretén desgastar, desmoralitzar i desmobilitzar el feminisme de base” i subratllen que aquesta estratègia és molt habitual en molts altres casos repressius: “la condemna és haver d'estar lligats durant tant de temps a un procés judicial amb penes que comporten diversos anys de presó amb un sistema judicial que posa a mecè dels seus terminis i errors la vida de les persones encausades”.

Els fets es remunten al Dia de la Dona Treballadora del 2018 (8 de març), quan Sant Cugat va protagonitzar una històrica manifestació que va omplir els carrers de la vila ambcentenars de milers de dones defensant els seus drets. En aquest context de la vaga general, es van prendre els carrers exercint el dret a protesta i es van aturar els centres de treball i una trentena de dones van tallar les vies dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), tot com a forma de reivindicació del pes de les dones en la producció laboral i la normalitat social, però també per garantir el dret a vaga a totes aquelles que el veuen diàriament vulnerat. Arran d’aquest tall de vies, els Mossos d’Esquadra van iniciar la denúncia que ha acabat en mans de la Fiscalia, que demana 3 anys de presó per desordres públics i 26.100,34€ de responsabilitat civil a set de les participants.