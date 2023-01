Repressió

Dues persones s’enfronten a 12 anys de presó per defensar un bloc alliberat i participar del moviment per l’habitatge

El pròxim dimarts dia 24 de gener de 2023 a les 10:30 del matí, a l’Audiència Provincial de Barcelona, se celebrarà el judici del cas Olzinelles Absolució pel qual dos companys del moviment de l’habitatge s’enfronten a un total de 12 anys de presó acusats de desordres públics i atemptat contra l’autoritat.

Els fets van tenir lloc el 2020 durant una rua de Carnestoltes festiva i reivindicativa convocada per l’Escola Popular de Sants i el Grup d’Habitatge de Sants. L’objectiu de la rua era assenyalar els culpables de la destrucció, la gentrificació i l’encariment dels habitatges al barri i visibilitzar un bloc alliberat al carrer Olzinelles. Hi van participar diversos col·lectius de Sants, i quan la rua estava visibilitzant un bloc alliberat al carrer Olzinelles, els Mossos d’Esquadra van carregar contra els presents.

Aquest dimarts 24 de gener, la Fiscalia demanarà 6 anys de presó a dues de les persones que estaven en aquell acte. S’ha convocat una concentració des de les 9:30h davant l’Audiència Provincial de Barcelona per donar suport als dos encausats. Hi haurà esmorzar popular i diversos parlaments d’altres grups de suport d’encausades i repressaliades pertanyents al moviment per l’habitatge.