Sahara Occidental

Brahim Gali elegit presidente de la RASD

Els congressistes i delegats del XVI Congrés del Front Popular per l'Alliberament de Saguia el Hamra i Riu d'Or (POLISARO) han dipositida la seva confiança en Brahim Gali per seguir al capdavant del procés d'alliberament nacional i com a president de la República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD), per un període de tres anys

En condició plenament democràtica i transparent, el total de vots emesos al XVI Congrés va ascendir 1870, dels quals 1253 van ser a favor de Brahim Gali; 563 vots a favor de Bachir Mustafá Sayed, i 54 vots nuls. D'aquesta manera, l'actual secretari general del Front Polisario ha obtingut el 69% dels vots registrats, davant del 31% obtingut pel candidat aspirant, remarca el Sahara Press Service.

El Relator de la Comissió Electoral, Mohammad Mohammad Ismail, va destacar que la Comissió no va registrar obstacles que impedissin als congressistes i delegats complir amb el seu deure i dret electoral.

"En conseqüència", afegeix el relator de la comissió, “Brahim Gali assumeix el comandament com a Secretari General del Front Polisario i President de la República Àrab Sahrauí Democràtica, de conformitat amb l'estatut del Front POLISARI i de la Constitució de la República Saharaui.

El Front Popular per l'Alliberament de Saguía el Hamra i Rio de Oro (POLISARIO) va iniciar el 13 de gener el seu XVI Congrés ordinari a la “wilaya de Dajla”, Campaments de Refugiats Saharauis. Un esdeveniment transcendental a l'esdevenir de la causa sahrauí per ser el primer Congrés que se celebra des de la tornada a la guerra en un context internacional i regional en reconfiguració geopolítica.

El Congrés, màxim òrgan de decisió del poble sahrauí, se celebra sota el lema "per la Intensificació de la lluita armada per expulsar l'ocupació i completar la sobirania", un reflex de la convicció del Front Polisario per conquerir la independència plena de la totalitat del territori nacional. El conclave recorda a més la figura del Màrtir Mhamed Jadad, destacat militant i diplomàtic sahrauí mort l'abril del 2020.