Amb la lluita dels Pensionistes i el poble francès.

El 21 de gener, França va aplegar una enorme manifestació a Paris en oposició a la reforma de pensions que proposa el seu president i que té grans similituds amb el què es tracta d'aplicar a Espanya.

Dos dies abans s'havia produït una gran aturada general a totes les ciutats del país veí.

Des de l’Estat espanyol una àmplia delegació, membres de COESPE i de la Marea Pensionista de Catalunya, hi va participar expressant la solidaritat dels pensionistes espanyols i aportant també des del nostre territori el nostre suport en forma de comunicats i concentracions davant consolats i ambaixades franceses.

No obstant això, tot i que milions de persones han expressat clarament la seva oposició al pla, la resposta de Macron ha estat presentar el seu projecte al Parlament malgrat no tenir prou suport i donant l'esquena al creixent descontentament social.

La resposta del poble francès a aquesta nova provocació ha estat contundent. El conjunt de les forces sindicals i socials han convocat de nou a paralitzar el país el 31 de gener.

Els intents de retardar l'edat de jubilació i reduir les pensions percebudes, d'aplicar-se, també repercutirien al nostre país. Sens dubte estimularien les forces neoliberals que les promouen a apretar-nos més els cinturons.

Per tot això, com ja vam fer la setmana passada, de nou expressem la nostra total solidaritat amb les mobilitzacions convocades.

Aportem al bagatge de la lluita comuna, la nostra lluita als carrers, que ja porta cinc anys, en centenars de pobles i ciutats de l’Estat espanyol cada setmana.

Saludem la unitat intersindical i de moviments socials assolida per bloquejar França en aquesta jornada, així com el fet que els sindicats hagin optat per disputar amb el poder la defensa de les pensions.

Ens commou el compromís de la joventut i els moviments socials que no deixen sols els pensionistes conscients que tots som afectats per aquestes agressions.

I de tot això en prenem nota i estem disposats a impulsar mobilitzacions i pedagogia per a que s’activi en el conjunt de la societat el debat, la informació i el compromís davant aquestes contrareformes regresives.

La lluita de les nostres germanes i germans francesos afavoreix les nostres demandes immediates de reclamar la pujada de les pensions més baixes, posar fi a la bretxa de gènere, aturar la privatització del sistema públic de pensions i reduir l'edat de jubilació.

Per tot això, companyes i companys francesos us saludem i acompanyem en aquesta nova fase de la vostra lluita i ens comprometem a continuar treballant per avançar cap a mobilitzacions conjuntes que evitin que els projectes que amenacen els nostres drets socials i laborals puguin seguir endavant ni a França, ni a Espanya.

Governi qui governi, les pensions es defensen!

Marea Pensionista de Catalunya