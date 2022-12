Rius

Via lliure pel transvasament del Tajo-Segura

Tot i l'enfrontament entre grups parlamentaris que integren el Botànic i els partits de l’oposició amb un encreuament d’acusacions per "fomentar la crispació» i el «sectarisme ideològic"

Via lliure pel transvasament del Tajo-Segura

Les Corts valencianes han aprovat el transvasament del Tajo-Segura amb els vots de PSPV, Compromís i Unides Podem, una proposició no de llei presentada pels socialistes sobre les mesures per a garantir «la irrenunciable aportació» del transvasament Tajo-Segura. Prèviament s’havia rebutjat, amb els vots del Botànic, una autoesmena presentada pel PP a una proposició del seu propi grup en què es criticava les actuacions socialistes.

Manuel Pineda, diputat socialista, justificava aquest dilluns a les Corts que l’abstenció del Consell al Consell Nacional de l’Aigua de la setmana passada, en la proposta relativa al Pla Hidrològic de la Conca del Tajo, es va adoptar amb «molt bon criteri», perquè s’anava a adoptar una disposició perquè el caudal ecològic de set metres cúbics no fora fixe, sinó que se supeditara al compliment d’una sèrie d’objectius mediambientals i, al respecte, ha advertit que si el Consell de Ministres no respecta aquest acord, el Consell «votarà en contra del Pla Hidrològic del Tajo».

Poneda ha explicat que el projecte del Reial Decret és «un assoliment del president Puig i de la consellera Isaura Navarro». També ha volgut dir que els anys de la guerra de l’aigua «ja han quedat enrere», i ha advertit al PP que «no aconseguiran res mentre enganyen i infonen por amb informes que es redacten en un sospir amb dades polítiques». També ha assegurat que «el problema» està en la falta de depuració de les aigües residuals de Madrid, i ha protestat pel fet que l’oposició no busque la unitat en defensa del País Valencià.

Des de Compromís, Gabriela Ferrer ha exigit al PP deixar de dir «mentides» i ha recordat que les lleis, com la de l’aigua, «estan per a ser complides». També ha recordat les sentències favorables del Tribunal Suprem en aquest sentit. Des d’Unides Podem, Beatriz Gascó ha assegurat que el transvasament no està en perill.

Per contra, Miguel Barrachina, del PP, ha acusat el Botànic «d’abaixar-se els pantalons fins els genolls al Consell de l’Aigua» i ha assegurat que els partits que l’integren són «uns sectaris».