Reeixida 20 anys >> Ajuda'ns a créixer

Enguany, tal i com ja heu pogut comprovar pels mitjans de comunicació o per vosaltres mateixos que heu participat activament, les activitats de la fundació Reeixida han crescut en nombre i volum, arreu del país.

Des del Museu d’Història de Catalunya, a Barcelona, fins al Museu de l’Exili, a la Jonquera. Des de Sant Cebrià de Rosselló, a la Catalunya Nord, fins a l'acte amb parlamentaris britànics a Londres.

A Catalunya hem voltat pel país des d'Osona al Baix Llobregat passant pel Vallès Occidental i del Gironès a l’Alt Empordà. La nostra renovada web, www.reeixida.cat, està tenint molt d'èxit, gràcies a tots vosaltres i el seu ressò es multiplica.

Des d'aquella primera vegada en que va aparèixer a la xarxa, l'any 2003 fins el proper 2023, hauran estat vint anys de fundació. Òbviament, no voldríem passar per alt aquest aniversari. Per això, ja estem treballant per a celebrar-lo amb un gran acte a Barcelona, en el que tots hi sereu convidats.

Vint anys de projectes d'èxit

Com ja sabeu, el gran projecte d'enguany ha estat el de les Rutes de la Llibertat, basat en la senyalització i divulgació de les vies d'evasió aliades durant la Segona Guerra Mundial (1939-1945), organitzades per militants independentistes. Ha estat un treball col·lectiu i culminant, després que la fundació assumís defensar la "memòria nacional" com a missió fonamental de l'entitat, l'any 2014, i després de diversos anys de treball relacionat amb la llengua i la cultura.

La fundació Reeixida, va reemprendre el seu camí com a entitat activa que inicià amb el suport a la creació del "Correllengua" (2003), amb la celebració dels cent anys de bandera estelada (1908-2008) i, uns anys després, amb la coneguda aportació al Tricentenari de la Guerra de Successió, a través del projecte "Banderes dels nostres pares", que suposà el naixement de la Bandera Negra. Més tard, reeditàrem amb èxit el popular mapa dels Països Catalans de Joan Ballester i Canals i el cartell "Aixafem el feixisme" de Francesc Català-Roca. Commemoràrem el vuitantè aniversari del Front Nacional de Catalunya (1940-2020) i el norantè de Nosaltres Sols (1931-2021), entre d'altres vint-i-quatre petits i grans projectes més, que podreu trobar desenvolupats al nostre portal.

Reeixida vol créixer amb tu. Ajuda’ns!

Enguany hem fet dinou anys de treball incansable i ja som a punt pels vint. Ara més que mai, ens cal un cop de mà addicional de tots vosaltres, per tal d'engegar nous projectes de futur i consolidar els present i garantir així la independència de l'entitat.

Ara, amb l'aportació que us proposem ens permetrà de fer-ho possible. Comptem amb vosaltres a través d'un nou protocol de col·laboració que podreu fer, no sols través d'aportacions econòmiques, sinó també donant valor a la documentació històrica, bibliogràfica o biogràfica que ens aporteu, convertint-vos oficialment en "amics de la fundació Reeixida".

El nostre objectiu és el d'assolir, enguany, un centenar de nous "amics" amb els qui engegar aquesta nova etapa que us presentem, on el vostre paper hi serà determinant.

Des de https://www.reeixida.cat/ca/collabora podreu trobar totes les possibilitats de col·laboració, ajustades al vostre interès. En el cas de l'aportació econòmica, contribuireu a que seguim teixint els projectes de recerca, divulgació i memorialística vinculats al nostre país i la seva gent, compromesa amb la llibertat. Les aportacions que us proposem van des de 50€ desgravables un 80% (el cost de l'aportació final per a vosaltres serà de 2,50€), fins a 150€ (7,50€) o 300€ (82,5€). Per cada aportació, tenim, per descomptat, un detall de benvinguda i agraïment que de ben segur us agradarà.

Comptem amb el vostre suport!

Mail: contacte@reeixida.cat

@reeixida@reeixida /@reeixida