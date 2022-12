Català

La Plataforma per la Llengua que els trens regionals de Renfe entre Tortosa i València incloguen el valencià en la megafonia

Plataforma per la Llengua ha aconseguit que el valencià s'incloga a la megafonia dels trens regionals de Renfe entre Tortosa i València i que siga la primera llengua dels missatges. L'ONG del valencià va publicar al març una gravació que demostrava que la megafonia d'eixe trajecte era només en castellà i ha forçat, finalment, l'empresa pública a incorporar la llengua a la megafonia de la línia, que fa parada a Tortosa, Vinaròs, Castelló, Vila-real, Sagunt i València.

La publicació de l'enregistrament va demostrar que el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana havia mentit quan havia negat, en diverses ocasions, que la megafonia excloïa el valencià i el ministeri, aleshores encapçalat pel valencià José-Luis Ábalos, es va veure obligat a reconèixer que els trens d'esta línia sí que excloïen la llengua pròpia.

Tanmateix, en un primer moment, responent al senador de Compromís Carles Mulet, el ministeri ho va justificar amb una excusa sense sentit: dient que "és possible que en alguns casos no es puga atendre" la previsió de comunicar els missatges tant en castellà com en valencià, perquè els trens que circulen en esta línia són vells i no permeten pregravar els missatges, una explicació que obviava que els missatges enregistrats per Plataforma per la Llengua, únicament en castellà, eren tots locucions pregravades. Malgrat esta excusa, Renfe ha acabat incorporant el valencià a la megafonia amb àudios pregravats en tots els trens i vagons.

Fins ara, l'empresa sempre havia declarat que respectava l'oficialitat de les llengües no castellanes de l'Estat espanyol en la megafonia, però les declaracions no es traduïen en fets i l'ONG del valencià havia denunciat diverses vegades les males pràctiques lingüístiques de Renfe. En eixe sentit, l'entitat ha denunciat en més de deu ocasions que el valencià és absent en la megafonia dels trens d'ALVIA i AVE que fan el recorregut entre Madrid i Castelló i també ha denunciat que l'empresa fragmenta la llengua al web i permet als usuaris triar entre català i valencià, com si foren dues llengües diferents.

L'ONG del valencià recorda que l'ús normal i oficial del valencià està reconegut per l'Estatut d'Autonomia i que fer-lo servir és un deure per a les empreses públiques i per a les empreses que gestionen serveis per concessió de l'administració pública.