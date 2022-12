La Plataforma per la Llengua aconsegueix que la llei de consum del País Valencià amplie els drets lingüístics dels consumidors valencianoparlants

Els drets lingüístics dels consumidors s'amplien al País Valencià gràcies a l'aprovació a les Corts Valencianes de les esmenes a la llei de consum presentades pel PSPV, Compromís i Unides Podem en col·laboració amb Plataforma per la Llengua. L'ONG del valencià ha aconseguit que els tres partits incorporen a les esmenes diversos apartats que fixen, per primera volta, que els consumidors no poden ser discriminats per raó de llengua i que les administracions han de protegir els drets lingüístics i vetlar perquè les empreses prestatàries de serveis també els garantisquen. El nou text, que s'ha presentat en el marc de l'aprovació dels pressupostos, tipifica per primera vegada un règim de sancions per a la vulneració genèrica dels drets lingüístics dels consumidors i per a la denegació d'un servei per raó de llengua. A més, estableix que qualsevol sanció siga superior en el cas que les infraccions siguen per motius discriminatoris, entre els quals s'inclouen les discriminacions per raó de llengua.

Les esmenes actualitzen, en concret, l'estatut dels consumidors i usuaris del País Valencià, un text del 2011 que es va modificar el 2019 a través d'un decret legislatiu i que ara el PSPV, Compromís i Unides Podem han ampliat, després de la insistència de Plataforma per la Llengua, amb la voluntat d'aturar les discriminacions lingüístiques als establiments comercials. L'ONG del valencià ha mantingut un diàleg constant des del 2018 amb el Consell de la Generalitat Valenciana i amb Compromís per a aconseguir reformar la llei de consum i, finalment, aquest mes d'octubre el conseller Rafa Climent es va comprometre públicament a dur a terme la reforma que es va aprovar dimarts.

Fins ara, l'estatut dels consumidors només feia referència als drets lingüístics en un article, el 8, amb tan sols dos apartats que establien el dret dels consumidors a emprar tant el valencià com el castellà als comerços i l'obligació de la Generalitat de fomentar l'ús del valencià en les relacions comercials. Tanmateix, amb aquests dos únics apartats era molt difícil garantir que els consumidors pogueren realment expressar-se en valencià als comerços i encara més sancionar les discriminacions per motius lingüístics, a les quals la llei no feia referència en cap moment.

A partir d'ara, amb les noves esmenes, els consumidors valencians guanyen drets lingüístics. D'entrada, el text incorpora un tercer apartat en aquest article 8 que especifica que els consumidors i els usuaris no podran ser discriminats per raó de llengua i que no se'ls podrà negar l'atenció ni atendre incorrectament per aquesta raó. En segon lloc, es modifiquen articles sobre els principis d'actuació de l'administració i el règim sancionador per a fer efectius els drets lingüístics dels consumidors que recull aquest estatut. A més, s'incorporen articles específics per a sancionar les conductes de denegació del servei a un consumidor per expressar-se en una llengua oficial i, encara més, si es fa amb intenció discriminatòria.

Un avanç cabdal, tot i que insuficient si l'administració no fa complir la llei

Plataforma per la Llengua celebra l'aprovació d'aquestes esmenes perquè marcarà un abans i un després en la protecció dels drets lingüístics dels consumidors, però reclama als partits que incorporen a la llei un capítol que concrete el dret de rebre en valencià, específicament, la documentació contractual, les instruccions d'ús dels productes o la senyalització fixa.

L'ONG del valencià es felicita per l'avanç que suposa la incorporació d'aquestes esmenes a l'estatut dels consumidors, però considera que la persecució de les discriminacions lingüístiques continuarà depenent en gran manera de l'actitud de l'administració, que haurà de fer complir aquesta nova normativa i que també hauria de fer complir les lleis estatals que protegeixen alguns drets lingüístics. Per això, l'entitat fa una crida a tots els actors implicats en la defensa dels drets lingüístics a fer pressió als successius governs per a aconseguir que facen complir la legalitat, també perquè s'atrevisquen a obrir expedients sancionadors quan siga pertinent i perquè acaben amb la impunitat de les discriminacions lingüístiques per parlar en valencià als establiments comercials.