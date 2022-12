La CUP Reus critica que el pla Horitzó 32 és una mera operació de màrqueting

La CUP ha criticat el pla estratègic Horitzó 32 i l’ha titllat de “mera operació de màrqueting” del govern municipal. Marta Llorens ha destacat que la poca participació i el moment en què s’aprova el situen com a simple propaganda electoral i ha apuntat especialment cap a la vicealcaldessa Noemí Llauradó.

La portaveu ha subratllat que la formació ha mantingut la seva oposició al projecte després d’haver-ne llegit les anàlisi i propostes. “No hi ha propostes concretes ni indicadors de seguiment, ni s’aterra a les necessitats reals de Reus. Aquest projecte es podria aplicar a gairebé qualsevol ciutat del Principat”, ha destacat Llorens.

La formació anticapitalista ha fet èmfasi en la “nul·la participació” de la població, unes 2.400 persones segons el mateix pla Horitzó 32. “Un 0’02% de població participant evidencia que ni la població s’ha sentit motivada per la proposta ni el projecte recull aportacions significatives de les habitants de la ciutat”, ha resumit la portaveu.

La CUP ha denunciat que es tracti d’una “operació de màrqueting del govern, és només programa i propaganda electorals a 6 mesos de les municipals”. En aquest sentit, la formació ha apuntat que el pla hipoteca els governs posteriors.

Llorens ha desgranat mancances concretes del pla i ha contraposat que més que planificació “el que necessitem és que hi hagi línies concretes i pressupost”. La cupaire ha afegit que “planificar no vol dir seguir la línia adequada” i ha posat l’exemple de l’Hospital Sant Joan de Reus, que va sorgir d’un anterior pla estratègic.

De l’Hospital, Llorens ha denunciat el cas del CMQ o la inconcreció del dispensari del barri Gaudí com a d’altres mancances en sanitat i que no es recullen al pla. “No saben les necessitats concretes que tenim la gent”, ha exclamat. La cupaire també ha posat èmfasi en la segregació escolar i les desigualtats estructurals en educació; la posició subalterna de la cultura a la ciutat, o la falta absoluta de sensibilitat vers el canvi climàtic i les conseqüents accions en qüestió mediambiental i ecològica. Llorens ha criticat amb duresa que s’hagi tornat a instal·lar la pista de gel, “una pista de gel que consumeix el mateix que 12 llars en un any”. Per a la formació ecologista, emetre 10 tones de CO 2 per un ús com aquest “és una aberració ecològica i una despesa sense cap mena de lògica ni sentit”.

Per a la CUP, s’ha volgut crear un pla estratègic de suposat consens com a vel per tapar les polítiques que el govern no està fent. “Aquest pla no té futur”, ha conclòs Llorens.