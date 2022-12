Repressió

Eulàlia Reguant presenta un recurs d'empara al TCE a la condemna de desobediència greu per no respondre a Vox durant el judici del Procés

La diputada de la CUP, Eulàlia Reguant, ha presentat un recurs d'empara al Tribunal Constitucional Espanyol (TCE a la condemna de desobediència greu i 13.500 euros de multa per no respondre a Vox durant el judici del Procés. La cupaire al·lega que s’han vulnerat els seus drets fonamentals, concretament, el dret a la tutela judicial efectiva i la presumpció d’innocència (art. 24CE i 6 CDEH), el dret a la legalitat penal (Art 25.1 CE i 7 CEDH), el dret a la llibertat d’expressió (art. 20 CE i 10 CDEH) i el dret a la llibertat ideològica i de consciència (art. 16CE i 9 CEDH). El recurs també denuncia la connivència del poder judicial amb l'extrema dreta i posa èmfasi en el fet que es castiga a Reguant per fer objecció de consciència a respondre a l'acusació de l'extrema dreta, que era part en el judici del procés, vulnerant, així, el seu dret a la llibertat d'expressió i llibertat ideològica.

En aquesta línia de denúncia a la normalització de la presència de l'extrema dreta en els organismes de justícia de l'Estat Espanyol, aquest dilluns 12 de desembre, es farà una taula rodona sota el nom ''La protecció judicial a l'extrema dreta", en el que, a més de la diputada cupaire, hi participaran Antonio Baños -sentenciat a quatre mesos de presó per la mateixa causa- i el fotoperiodista Jordi Borràs. L'acte, organitzat pel grup de suport a Eulàlia Reguant, es durà a terme a l'edifici històric de la Universitat de Barcelona (plaça Universitat) a les 19h.