Estudiants es mobilitzen a la UAB perquè l'avaluació única sigui una realitat el curs 2023-2024

"Després de tot un dia negociant amb deganats per l'aplicació de l'avaluació única, no ens movem!"

El moviment estudiantil a les facultats d'educació, ciències i biociències de la UAB s'ha mobilitzat aquest dimarts amb tancades davant la falta de voluntat per part dels respectius deganats perquè l'avaluació única sigui una realitat el curs 2023-2024, tal i com es va aprovar el curs passat al Consell de Govern, segons informa un comunicat del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC-UAB)

Fa més de 8 anys que les estudiants de la UAB reclamem tenir la opció a l'avaluació única, tal i com la tenen d'altres universitats com la UB. Les estudiants estem cansades que la universitat sigui un espai cada vegada més complicat per la classe treballadora. Moltes estudiants, sovint hem de deixar els estudis o fer-los més lentament per poder compaginar la vida acadèmica amb la laboral i/o personal.

I és que durant tots aquests anys, per part de rectorat i de deganats sempre se'ns ha donat l'esquena. Abans de la pandèmia ja es pretenia fer un referèndum autoorganitzat davant la negativa de convocar-ne un des dela institució, però pel confinament aquest es va acabar fent el 17 i 18 de novembre del curs passat, any 2021. Més de 8000 vots no van ser suficients perquè rectorat decidís fer un pas endavant i tant sols vanformar una comissió per tal de treballar-hi. A final de curs, s'aprovava en Consell de Govern que l'avaluació única seria una realitat a la UAB el curs 2023-2024. Però ara, a finals d'any veiem com pràcticament cap deganat s'ha posat a treballar-hi. Els processos per poder tenir avaluació única són lents ja que les guies docents han de passar per diverses comissions per tal de ser aprovats i en canvi, aquests encara no s'han iniciat en moltes facultats o estan en una situació

embrionària.

