lluita sindical

Continua l'assetjament laboral al Gran Teatre del Liceu

El sindicat d'Espectacles de Barcelona manté la denúncia pública del Gran teatre del Liceu. "El conflicte plantejat, lluny de resoldre's, s'accentua amb la convocatòria de més llocs de treball, en funció dels imperatius legals, però vulnerant els drets reconeguts prèviament amb les empleades al departament de sastreria", afirma la CGT

En aquesta línia, la representació sindical convida les treballadores de la plantilla a no assistir a les celebracions que la Direcció organitzi. Afirmen no voler-se veure instrumentalitzades per la hipòcrita política de blanqueig de la fosca cara de la Fundació envers les seves empleades.

El sindicat també ha manifestat que les trobades recents amb la Direcció han accentuat el mal estar de les representants i no sembla que la situació prometi sortides consensuades.

Les membres del Comitè d’Empresa dels departaments d’Escenariel seu deacord amb les polítiques laborals al liceu

Expliquen que la vulneració dels drets i la desconsideració vers les companyes Fixes Discontinues (FDs), ara amb una nova convocatòria al seu departament, burla conveni i acords; i les podrà reduir la seva carrega i jornades de treball.

També inquen que "ja la anteriorment s’han ofert els llocs que els hi pertanyen com a indefinides, ignorant-les, i amb cinisme segons els compromisos als jutjats del Social, del passat octubre".

Quan les menyspreen a elles, després de 23 anys continuats de presència i treball al Liceu, "ens estan agredint i menystenint a totes i a tots els departaments", remarquen

Tal com ho ha exposa l’empresa, "així ho entenem i així ho transmetem, i per aquest motiu: NO ASSISTIREM A CAP COPA DE NADAL que ens instrummentalitzi i hipòcritament blanquegi la fosca cara de la Fundació amb les seves empleades".

En aquest sentit "CONVIDEM A TOT EL PERSONAL de la tècnica a abstenir-se de fer de comparses de la Direcció, en dies tan assenyalats. I a tothom de LA PLANTILLA del Liceu que solidàriament així ho entengui i lliurement ho vulgui manifestar".