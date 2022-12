Música

1a edició de Retrobar a Perpinyà amb Pere Figueres, Eric Fraj i Anna Ferrer

El projecte és el resultat de la col·laboració entre el Teatre des Born de Ciutadella (Menorca), el Casal de Perpinyà i les associacions occitanes de Tolosa de Llenguadoc Convergència Occitana i l’Institut d’Estudis Occitans 31 amb l’objectiu de normalitzar els intercanvis entre els diferents territoris gràcies a una xarxa cultural estable.

La primera edició del projecte Retrobar arriba a Perpinyà amb un concert de Pere Figueres, Anna Ferrer i Eric Fraj demà dissabte 3 de desembre a partir de les 19h al Casal de Perpinyà.

L’objectiu de Retrobar és normalitzar els intercanvis entre els diferents territoris gràcies a una xarxa cultural estable. Aquest any, 4 artistes de la cançó (un per cada territori) han pogut realitzar una gira de 4 concerts que ha passat per ciutats com Tolosa de Llenguadoc, Barcelona, Ciutadella o Perpinyà. Marina Rossell (Catalunya), Anna Ferrer (Menorca), Pere Figueres (Catalunya Nord) i Eric Fraj (Occitània) han estat els artistes seleccionats per aquesta primera edició.

L’acord establert entre el projecte de cultura en xarxa Barnasants (Barcelona), el Teatre des Born de Ciutadella, el Casal de Perpinyà i les associacions occitanistes de Tolosa de Llenguadoc : Convergència Occitana i l’Institut d’Estudis Occitans 31, permet que la primera edició del projecte RETROBAR esdevingui una realitat. Així neix la primera xarxa de cultura d’autor a escala euroregional, amb la voluntat de normalitzar els intercanvis culturals entre Occitània, Catalunya, Catalunya Nord i les Illes Balears i, concretament, el fet que els artistes d’aquests territoris puguin presentar els seus treballs a l’espai euroregional sense les dificultats existents, malauradament, avui en dia. D’aquesta manera, el projecte RETROBAR vol bastir la primera xarxa cultural de presentació de la cançó d’autor a escala euroregional, xarxa de caràcter professional i estable, supraestatal, amb la voluntat de promoure (a través de la difusió dels artistes i de les cançons de l’Euroregió Pirineus-Mediterrània) les dues llengües pròpies d’aquest espai (el català i l’occità) i de mostrar la veritable proximitat cultural que existeix entre els diferents territoris malgrat les fronteres administratives, explicant-ne els valors, les tradicions i la història compartida. Per aquesta primera edició, han estat seleccionats quatre artistes del món de la cançó en llengua catalana i occitana (un per cada territori).

En el cas de Menorca, l’artista seleccionada és la jove veu de Maó, Anna Ferrer, que acaba d’estrenar el seu espectacle Parenòstic. El primer dels concerts euroregionals de l’artista va tenir lloc dissabte 19 de febrer del 2022 a l’Auditori Barradas de l’Hospitalet de Llobregat (Catalunya). Després, en el marc de RETROBAR, la menorquina ha presentat el seu Parenòstic al Teatre des Born de Ciutadella el primer de juliol de 2022. Més tard, Anna Ferrer ha actuat a Tolosa de Llenguadoc aquesta mateixa setmana (en duo amb en Pere Figueres) i tancarà la gira a Perpinyà demà dissabte 3 de desembre al Casal de Perpinyà amb la companyia d’en Pere Figueres i l’Eric Fraj a l’escenari.

Pel que fa a Occitània, l’artista seleccionat és el cantautor occità de referència a Tolosa Eric Fraj. L’any 2022 Fraj ha publicat el seu nou treball discogràfic, « La vida », un disc nou per festejar els seus 50 anys de trajectòria.

Per acabar, l’artista nord-català seleccionat per participar a la primera edició del projecte RETROBAR és el cantautor Pere Figueres. Amb Joan-Pau Giné i Jordi Barre, és un dels més grans representants de la Nova Cançó a Catalunya Nord. Durant dècades, Figueres ha defensat l’especificitat i la identitat cultural i lingüística de Catalunya Nord a través de les seues cançons.