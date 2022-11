Un guàrdia civil, primer condemnat per fake news contra menors immigrants

Un agent de la Guàrdia Civil ha acceptat una condemna de quinze mesos de presó (no entrarà a la presó)

Un agent de la Guàrdia Civil ha acceptat una condemna de quinze mesos de presó (no entrarà a la presó) per publicar a Twitter un vídeo fals que atribuïa a un menor immigrant no acompanyat l'autoria d'una agressió que en realitat havia succeït a la Xina, a la primera condemna a l'Estat espanyol per la difusió de "fake news".