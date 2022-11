Emergència climàtica

Som Poble – ERC el Vendrell planteja a l’Ajuntament donar exemple d’estalvi energètic limitant l’horari dels llums de Nadal

Arran de la crisi energètica provocada per la guerra d'Ucraïna, l'1 d'agost el govern de Madrid va decretar una sèrie de mesures d'estalvi energètic, entre elles la limitació dels horaris d'enllumenat en l'espai públic. Els llums de Nadal van quedar fora del decret i són els ajuntaments els que han de regular el seu funcionament. Tot i tenir en compte que aquesta iniciativa es pren per afavorir al sector comercial, un dels que estan patint més la crisi econòmica, molts ajuntaments han disposat reduir els horaris d'encesa seguint criteris d'estalvi energètic. Tant per estalviar com per donar exemple, el grup municipal SOM POBLE-ERC proposa a l'Ajuntament:

1. Reduir l'horari d'encesa de l'enllumenat públic de Nadal evitant que romangui encès durant tota la nit, tal com es planteja fer en altres municipis.

2. Demanar al govern de l'Estat Espanyol afegir al Decret llei 14/2022 de l'1 d'agost, les mesures pertinents d'estalvi energètic també en l'enllumenat de Nadal, de manera obligatòria i igualitària per a tots els municipis de l'Estat.

Regulació de l’espigolament

L'espigolament és una pràctica que consisteix a recol·lectar els aliments que han quedat al camp després de la collita principal o de les collites sembrades no recollides, amb l'autorització del titular de l'explotació. Això inclou la recol·lecció dels fruits dels espais públics de pobles i ciutats. Es tracta d'una activitat complementària i sense ànim de lucre, i s'emmarca en les bones pràctiques per evitar el malbaratament alimentari. Vistes les dificultats legals establertes per evitar els robatoris i fraus en la gestió de les collites, el grup municipal SOM POBLE-ERC proposa a l'Ajuntament: Crear una comissió per tal de redactar un protocol o reglament que reguli aquesta pràctica al municipi del Vendrell, sense ànim de lucre i amb finalitats socials, per afavorir a les persones més vulnerables i reduir el malbaratament alimentari. Incorporar a aquesta comissió tant a representants del sector agrari com d'entitats socials i persones interessades en l'espigolament i tenir aprovada la regulació abans de la propera collita de garrofes i olives, que són els principals productes aprofitables.

Les mercaderies per l'interior

La tercera proposta de Som Poble – ERC el Vendrell al ple municipal de novembre l'han plantejada les entitats Mercaderies per l'interior i la Federació Xarxa Vendrellenca i es presenta conjuntament amb els grups municipals de Podem i Primàries. Es proposa que l'Ajuntament doni suport a la petició perquè s'adapti la línia d'alta velocitat per fer possible que els trens de mercaderies que ara passen per la línia de costa i l'interior circulin entre Vila-seca i l'Arboç per aquesta línia d'alta velocitat. Aquesta proposta reduiria dràsticament el pas de mercaderies pel cor de les ciutats a la província de Tarragona per la qual actualment, segons les dades de 2020 estan circulant 11.808 trens de mercaderies, dels quals 1488 són de mercaderies perilloses. Amb aquesta mesura s'evitaria pas diari de trens amb matèries perilloses per les estacions del Vendrell i Sant Vicenç i el podria millorar el servei de passatgers tant per la línia de la costa com per la interior.