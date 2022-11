Medi ambient

Sol·liciten la suspensió immediata de dues activitats a Construccions Rubau SA a Sarrià de Ter

Ecologistes en Acció de Catalunya, juntament amb Naturalistes de Girona, està exercint l’acusació popular a un procediment penal que instrueix el jutjat d’instrucció 3 Girona i que investiga tres empreses per emetre diversos tipus d’emissions possiblement superiors als nivells permesos per les autoritzacions ambientals, amb afectacions al medi ambient i la salut de la població. Aquestes empreses són la Papelera de Sarrià SL, del Grup Hinojosa; Construccions Rubau SA; Cal Industrial SL.

Aquest procediment deriva d’una denuncia presentada l’any 2019 per la Plataforma Ciutadana Prou de Sarrià de Ter, l’Associació Naturalistes de Girona i la Federació Ecologistes en Acció de Catalunya davant la Fiscalia de Medi Ambient, en la qual s’informava d’uns fets possiblement constitutius de delictes contra el medi ambient per contaminació acústica, hídrica, odorífera i d’emissió de partícules que afectaria la salut dels ecosistemes i de les persones que resideixen properes a aquestes indústries. El Ministeri Fiscal va considerar que hi havia elements suficients per iniciar una investigació i així ho va sol·licitar als jutjats d’instrucció de Girona.

En el marc d’aquestes investigacions, Mossos d’Esquadra està realitzant diverses diligències, com ara prendre mesures de contaminació i comparar-les amb les que permeten les autoritzacions ambientals, o visitar les instal·lacions de les companyies. Al desembre del 2021 van comprovar que en les instal·lacions de Construccions Rubau es realitzaven activitats industrials, com la fabricació d’aglomerat asfàltic i formigó, per a les quals, segons els informa l’Ajuntament de Girona, no tenen cap tipus d’autorització ambiental que en permeti el desenvolupament: Si bé consta que l’any 2006, la companyia va iniciar els tràmits per sol·licitar les autoritzacions ambientals, l’any 2011 Serveis Territorials a Girona del Departament de Medi Ambient va emetre un informe desfavorable per l’afectació a la muntanya de Can Ribas i Les Gavarres, declarades amb un especial interès natural. Aquest informe va portar els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Girona a proposar la suspensió i paralització de les dues activitats fins que s’aprovés un Pla Especial per la zona afectada, que no consta encara aprovat. Per tant, almenys des del 2012, aquestes activitats – fabricació d’aglomerat asfàltic i formigó- es desenvolupen diàriament sense cap autorització ambiental i tot produïnt sobre la població de Sarrià de Ter sorolls nocturns que superen els nivells màxims d’emissió acústica.

Acreditats aquests fets, Mossos d’Esquadra no només veu indicis d’un possible delicte continuat contra el medi ambient per part de la companyia de Construccions Rubau SA, sinó també un presumpte delicte de prevaricació ambiental per part del serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Girona.

Davant de la desprotecció greu de la població i de l’ecosistema per part de l’administració municipal de Girona des d’almenys fa una dècada, les entitats que exerceixen les acusacions populars en defensa del medi ambient, han sol·licitat al jutjat d’instrucció 3 de Girona que acordi com a mesura cautelar la suspensió immediata de les dues activitats que està duent a terme Construccions Rubau SA i que informi a l’Ajuntament de Girona per a que adopti les mesures necessàries per la seva efectivitat, per tal d’evitar la continuïtat dels possibles delictes ambientals. Així, com que obri una peça separada per la investigació del possible delicte continuat de prevaricació ambiental comés pels funcionaris competents de l’Ajuntament de Girona que no han fet cap control de l’activitat que, en el seu moment, s’havia establert que no es podia autoritzar.