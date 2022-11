Català

Quinze candidatures dels Països catalans opten a guanyar el V Premi Llengua Nacional

Aquest dimecres tindrà lloc el lliurament del V Premi Llengua Nacional a les 7 del vespre, a l’Auditori Cullell i Fabra del Centre Sant Pere 1892, C. de Sant Pere més Alt, 25 de Barcelona.

Es comptarà amb la participació de la Fundació puntCat i de la cantautora Meritxell Gené. Conduït pel comunicador Arnau Colominas, clourà l’acte Francesc Xavier Vila, secretari de Política Lingüística. En acabar se servirà un refrigeri.

Les 15 candidatures rebudes d’arreu del Països Catalans són molt variades. Han estat valorades per un jurat expert, format per Joan Iglesias (Catalunya del Nord); Bernat Joan (Illes Balears); Gemma Pasqual (País Valencià), Francesc Xavier Vila (Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya) i els membres de la Junta de l’Associació Llengua Nacional Maria Cucurull (Principat d’Andorra) i Pere Ignasi Poy i Màriam Serrà (Principat de Catalunya).

La proposta guanyadora s’endurà un xec de 3.000 €. També hi ha la possibilitat d’atorgar una menció especial (700 €) a algun altre projecte, com recullen les bases del premi, publicades a la pàgina web de l’entitat.

Amb la posada en marxa d’aquest guardó el 2018, Llengua Nacional reprenia el que havia estat el Premi Ramon Aramon i Serra a la Lleialtat Lingüística, actualitzat i amb un format nou, enfocat al reconeixement de petits negocis. Com en les edicions anteriors, hi han pogut participar autònoms, petites empreses (comerços, mitjans de comunicació locals, editorials, cooperatives de consum...) que destaquen per l’ús i el bon ús de la llengua.