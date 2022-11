Reforma Sedició

Òmnium Cultural: "l’única via per resoldre el conflicte polític passa per l’amnistia i l’autodeterminació”

L'entitat s'ha mostrat crítica amb la reforma del delicte de Sedició

El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha manifestat que veu amb enorme preocupació la reforma, ja que ha incorporat el concepte d’intimidació: “Qui decideix quan hi ha intimidació? Els mateixos que van decretar presó per Jordi Cuixart per participar en una manifestació i exercir el dret a protesta?”, ha afegit. Aquesta modificació “facilita encara més la contínua vulneració de drets fonamentals de la ciutadania per part d’un Estat que no tolera ni la discrepància política ni s’atreveix a afrontar democràticament el conflicte polític”, ha afirmat Antich.

També ha indicat que el delicte de sedició es tracta d’un delicte “totalment antidemocràtic i anacrònic amb l’única finalitat de reprimir les protestes i la dissidència política” per part d’un estat autoritari. Per això, ha recordat que Òmnium no contemplava ni contempla “cap altra via que no sigui la seva derogació” i ha insistit que calen “respostes col·lectives” perquè la seva supressió no dona resposta a totes les persones represaliades per exercir drets fonamentals: “Això només es tradueix amb amnistia i autodeterminació”.