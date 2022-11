Consell de la República

Nous ajuntaments es vinculen oficialment amb el Consell de la República

Es fa una crida oberta a tots aquells governs amb majories independentistes a sumar-se a l'acord sobre consum institucional i per fer servir la Identitat Digital Repuiblicana com a mètode d'identificació ciutadà

Aquest dimecres s'ha celebrat una roda de premsa a l’Ajuntament de Sant Pol de Mar per explicar el projecte de Consum Institucional i l’anunci de la signatura de quatre nous convenis entre el Consell de la República i els següents ajuntaments: Sant Pol de Mar, Arbúcies, Amer i Sant Feliu de Pallerols.



Després de la posada en marxa del conveni de col·laboració i contractació pública amb l’Ajuntament de Torres de Segre en forma de pla pilot el passat 29 d’abril, el Consell continua desplegant la xarxa de Consum Institucional i l’ús de la Identitat Digital Republicana en l’administració pública amb aquests 4 nous ajuntaments i, a més, fa una crida oberta a tots aquells governs amb majories independentistes a sumar-se a l'acord sobre consum institucional i per fer servir la Identitat Digital Repuiblicana com a mètode d'identificació ciutadà.



Guillem Fuster, responsable d’Acció Econòmica del Consell, ha explicat la importància d'aquestes signatures de convenis amb ajuntaments perquè es construeix el procés de desconnexió des del territori. Ha destacat la importància de la transversalitat en aquests municipis amb presència de diferents partits independentistes al govern i oposició que hi han donat suport: ERC, Junts, CUP, Independents, Demòcrates, i ha conclòs que “des de baix, en l'àmbit polític sí que ens podem entendre”.



El conseller també ha anunciat que aviat el Consell publicarà una guia d’orientació enfocada, sobretot, als responsables polítics de la contractació pública dels ajuntaments. Fuster ha conclòs que avui el Consell ha fet el “tret de sortida perquè ajuntaments d’arreu del país s’hi sumin” i ha fet una crida a aquells governs municipals amb majories independentistes a explorar el camí per a fer república junts des del territori.”